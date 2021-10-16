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Почему 17 октября мужчинам на Руси обязательно нужно выпить спиртовой настойки «ерофеич». Какой ее рецепт

12:00:4010/16/2021,Анна Филатова
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В словаре Даля «Ерофей» трактуется, как растение черный коровяк.

Существует три версии возникновения настойки «ерофеич».
Существует три версии возникновения настойки «ерофеич». Фото: Рixabay.com

На Руси считалось, что с 17 октября наступали холода и только настойка «ерофеич» поможет согреться.

Есть три версии появления настойки «ерофеич».

1. Существует легенда о Ерофее, который прожил несколько лет в составе русской миссии в Китае. Когда мужчина не был занят работой, он отдавал все силы на изучение китайской медицины. Спустя время, в 1767 году Ерофей возвратился на родные земли и смог вылечить графа от болезни желудка настойкой собственного приготовления.

После 1770 года настойка на травах женьшеня с добавлением других трав завоевала популярность. В благодарность за спасение от недуга граф разрешил цирюльнику продавать настойку под названием «Ерофеич».

2. Другая версия рассказывает о том, что был торговец спорными напитками, которого звали Василий Ерофеич и для того, чтобы поднять интерес людей к его напиткам он придумал историю о цирюльнике излечившем графа.

3. В отдаленных регионах России зверобой называли - Ерофеем. В словаре Даля «Ерофей» трактуется, как растение черный коровяк. Можно предположить, что одно из этих растений могло входить в состав настойки.

Рецепт.

1. Самогон - 1 л. 2. Корень лапчатки - 10 гр. 3. Зверобой - 5 гр. 4. Мята - 5 гр. 5. Ромашка - 5 гр. 6. Полынь - 1 гр. 7. Анис - 10 гр.

Способ приготовления.

1. Соединить все травы вместе, чтобы они настаивались. Залить самогоном и тщательно перемешать.

2. Банку с жидкостью закрыть крышкой и оставить на 2 недели в теплом месте. Взбалтывать раз в три дня.

3. После того, как прошло две недели процедить настойку через марлю, жмых отжать.

4. Перелить настойку по бутылкам.

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