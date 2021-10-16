Тесты бокового потока выявляют большинство людей, которые в данный момент заражают других коронавирусом

Тесты с боковым потоком более точны, чем сообщалось ранее, и их нельзя напрямую сравнивать с тем, как работают тесты ПЦР, говорится в новой статье исследователей UCL.
В рецензируемой статье, опубликованной сегодня в журнале Clinical Epidemiology, используется новая формула, показывающая, что тесты бокового кровотока (LFT), вероятно, более чем на 80% эффективны при обнаружении любого уровня инфекции COVID-19 и, вероятно, более чем на 90% эффективны при обнаружении те, кто наиболее заразен при использовании теста. Этот уровень точности намного выше, чем предполагали некоторые предыдущие исследования, и авторы говорят, что тесты являются надежным инструментом общественного здравоохранения для остановки распространения вируса, пишет medicalxpress.com.
Исследователи из UCL, Ливерпульского университета, Гарвардского университета и Университета Бата подчеркивают, что LFT работают совершенно иначе, чем тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), и их нельзя сравнивать «подобное с подобным». LFT обнаруживают материал поверхностных белков вируса и с большой вероятностью дадут положительный результат, когда кто-то заразен, тогда как тесты ПЦР обнаруживают генетический материал вируса, который может присутствовать в течение нескольких недель после того, как человек больше не заразен.
Ведущий автор, профессор Ирен Петерсен (Институт эпидемиологии и здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе), пояснила: «Предыдущие исследования, сравнивающие надежность тестов бокового потока и тестов ПЦР, могут вводить в заблуждение, потому что тест ПЦР является маркером заражения в какой-то момент внутри определенное окно времени и не обязательно означает, что кто-то заразен при положительном результате теста.
«В большинстве валидационных исследований люди тестировались одновременно с тестами LFT и ПЦР, причем ПЦР использовались в качестве золотого стандарта, чтобы сказать кто-то «положительный или отрицательный». Поэтому чувствительность LFT оценивалась по их способности идентифицировать те же случаи, что и PCR. Однако это похоже на сравнение яблок и апельсинов».
В статье представлена формула для калибровки чувствительности LFT и приведен наглядный пример из исследования, проведенного в Ливерпуле. В ливерпульском исследовании непосредственная проверка показала, что чувствительность LFT составляет всего 40%. Однако, приняв во внимание различия между тестами и биологией COVID-19, команда под руководством UCL предполагает, что на самом деле чувствительность типичного LFT в способности идентифицировать кого-то, кто может быть заразным, выше 80%.
Профессор Майкл Мина (Гарвардская школа общественного здравоохранения) сказал: «Существует спектр инфекционных количеств вируса COVID-19, и мы показываем, что LFT могут обнаруживать случаи в 90–95% случаев, когда люди наиболее заразны. Тесты могут достичь даже 100% чувствительности, когда вирусная нагрузка находится на пике, и, следовательно, охватить почти всех, кто в настоящее время представляет серьезный риск для здоровья населения.
«Скорее всего, если чей-то LFT отрицательный, но его ПЦР положительный, то это потому, что он не находится на стадии пика передачи».
Профессор Петерсен добавил: «Поскольку LFT все чаще используются в школах, на рабочих местах и для доступа на такие места, как те, которые используются для крупных мероприятий, важно, чтобы медицинские работники и общественность имели четкую информацию о рабочих характеристиках тестов. У нас есть продемонстрировали, что абсолютная чувствительность к обнаружению антигенов SARS-CoV-2, вероятно, высока с LFT.
"Чтобы улучшить наше понимание их характеристик, лонгитюдные исследования, в которых отдельных лиц и, в идеале, лиц, контактировавших с больными, ежедневно тестируются с помощью LFT и тестов ПЦР, помогут глубже понять ложноотрицательные (и ложноположительные) и, что немаловажно, разницу во времени между поворотами Положительный результат ПЦР, положительный результат LFT и появление симптомов».
Авторы признают, что чувствительность LFT, конечно, зависит от ошибок выборки и опыта человека, выполняющего выборку и испытание, и что эти неопределенности не принимаются во внимание при калибровке их формул.