Каких чудотворцев и святых чествует и почитает РПЦ 17 октября? Категорические запреты дня

17 октября в православной церкви отмечается день памяти шести православных святых.
Обретение мощей святителя Гурия.
Это событие произошло во время строительства нового храма в Спасо-Преображенском монастыре, в Казани. Он был основан святым Варсануфием, под бывшей деревянной церковью были обнаружены могилы с телами святых иерархов в алтарной стене. После вскрытия гроба, оказалось, что он был полон благоухающего мирра, а мощи святого Гурия были над миррой как губка. Бог дал своему почтенному и трудолюбивому телу нетление, которое увидели все. Многие больные сумели исцелиться, будучи помазаны святым миром, исходящим от мощей святого Гурия
Священномученик Иерофей Афинский, епископ.
Святой Иерофей — первый епископ Афин, находился в составе Афинского Ареопага и был обращен в христианство апостолом Павлом. Святого посвятили в сан епископа. Согласно легенде, святой находился вместе с Дионисием при Успении Богородицы.
Благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский, чудотворец.
Князь Владимир Ярославович был храбрым защитником земли и праведным христианином. Святой Владимир построил Софийский собор в Новгороде, строительство которого было начато в 1045 году и освящено 14 сентября 1052 года епископом Лукой. Святой князь не только заботился об укреплении княжества, но и ревностно соблюдал заповеди Господни.
Преподобный Аммон, затворник Печерского, Почтение памяти святого Аммона.
Святой Аммон Затворник Киевских пещер, Дальних Пещер получил звание “Любителя труда”. Святой отправился на Афон и в Иерусалим. По возвращении он прославился своими подвигами и стал образцом святой жизни для братьев. Он был похоронен в Дальних Пещерах.
Священномученика Петра Капетолийского.
Святой Петр жил Капитолии в Палестине и был отцом троих детей. После смерти жены он ушел в монастырь. Позже он стал епископом Бусры, Хауран. Епископ был замучен сарацинами в Дамаске. Даже после того, как ему отрезали язык, он продолжал говорить четко. Ему отрубили правую руку и ногу, выкололи глаза и, наконец, обезглавили.
Святого Стефана Щиляновича.
Святой Стефан Щилянович родился в благочестивой христианской семье в Сербии. В то время Сербия воевала с турками и подвергалась разорению от них. Святой Стефан защищал свою родину, служа в армии правителя. Когда в стране начался голод, милосердный Стефан раздавал голодающим свой хлеб. Святой скончался 4 октября 1515 года. Однажды над его могилой турки увидели свет. Они раскопали могилу и обнаружили там тело Святого Стефана. Местный монастырь выкупил святые мощи.