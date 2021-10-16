Могут ли сглазить в сутки Полнолуния: почему это опасный период для ранимых с тонкой душой людей. Как избежать глазливых людей?

Для того, чтобы причинить вред, глазливому человеку достаточно всего лишь на вас посмотреть. Механизм сглаза работает следующим образом - глазливые люди все по своей натуре негативные. Эта отрицательная энергия копится в них и после этого ему хватит просто посмотреть в глаза другому человеку, чтобы весь свой отрицательный заряд передать. Раньше считали, что глазливым человеком могут быть только обладатель карих глаз, но это вовсе не так.
Как отличить глазливого человека.
1. Глазливый человек состоит из негативной энергии, он нервный. В присутствии такого человека вам будет некомфортно, вам будет хотеться как можно быстрее с ним распрощаться, а по приходу домой захочется вымыть руки, чтобы очиститься от негатива.
2. Такие люди склонны к зависти, сплетням.
3. Глазливые люди любят лезть в чужую жизнь, подробно расспрашивать и узнавать все детали чужой, не касающихся их, жизни.
4. В глаза они вас будут хвалить, а за глаза оскорблять.
5. Посмотрите на такого человека, когда он говорит с кем-то другим. Он будет смотреть исподлобья, тяжелым взглядом.
Как себя защитить.
1. Нельзя смотреть в глаза завистливому человеку, а если зрительного контакта не будет, то и негативную энергию вам никто не сможет передать.
2. Если вы ведете, что вам льстят чрезмерно, то посмотрите человеку на переносицу в область третьего глаза. Представьте, что из ваших глаз идут золотые лучи, обведите взглядом человека несколько раз, а потом взгляд резко отведите.
3. Для защиты от сглаза еще издавна носили «камень кошачий глаз» . Продается он и на маленьких булавочках, и в составе браслетов и кулонов. А наши бабушки от сглаза вешали на одежду булавки головкой вниз с изнанки и так защищали своих детей от сглаза.
Во время полнолуния вся негативная энергия активизируется максимально, поэтому обязательно защитите себя от ее влияния оберегом.