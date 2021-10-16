В Германии коронавирусом заболел каждый четвертый вакцинированный пациент

Каждый четвертый человек, заразившийся Covid-19 в период с начала сентября по начало октября, был вакцинирован. Это следует из последнего еженедельного отчета Института Роберта Коха (RKI), в котором указаны даты 36-39 календарных недель.
RKI называет эти случаи так называемым «вероятным прорывом в вакцинации». Они определяются следующим образом: как инфекция Sars-CoV-2 с клиническими симптомами, которые были диагностированы у полностью вакцинированных лиц с помощью теста ПЦР или выделения патогена, пишет focus.de.
Такие случаи происходили с разной частотой в течение упомянутых трех недель в зависимости от возрастной группы. Среди тех, кто пострадал в этот период, 2,2 процента детей в возрасте от 12 до 17 лет, 28,4 процента детей в возрасте от 18 до 59 лет и 52,6 процента детей старше 60 лет были полностью вакцинированы. В среднем были вакцинированы 27,6 процента пациентов с коронавирусом, более чем каждый четвертый.
Инфектиолог Спиннер: «Защита от вакцинации очень хорошая».
Но это не означает, что вакцины плохо работают, поясняет инфекционист Кристоф Спиннер в интервью FOCUS Online.
«К счастью, было доказано, что защита от вакцины очень хорошая, особенно против тяжелых форм Covid-19. В зависимости от вакцины это более 80 или даже 90 процентов».
Основная причина, по которой происходят прорывы в вакцинации, заключается в том, что базовая иммунизация вакцинацией не обеспечивает достаточной тренировки иммунной системы определенных людей.