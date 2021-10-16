Самоглаз: как не допустить сглаза самого себя в мыслях и беседах – о чем лучше никогда не говорить другим

Самосглаз — это негативное состояние, которое человек может каким-либо образом, навести на себя. Самосглаз цепляется к человеку, когда он испытывает длительный стресс.
Длительный стресс — это долгосрочная физиологическая реакция, которая чаще всего имеет очень серьезные последствия для здоровья. Влияние длительного стресса может создать как физические, так и психические расстройства.
Эмоциональное истощение влечет за собой сильную реакцию биополя, которое не в силах устоять перед негативными последствиями. Они негативно сказываются на всех аспектах жизни человека. Страдает внешность, здоровье, карьера, финансовое положение. Причин самосглаза несколько, и узнав, как им противостоять или вернуться в нормальное состояние, каждый сможет защитить себя, направляя мысли и энергию в мирное русло, чтобы не разрушать собственную жизнь и благополучие.
Признаки появления самозглаза:
Тревога;
Потеря концентрацией внимания;
Повышение или снижение аппетита;
Хроническая усталость;
Чувство беспомощности;
Частые заболевания;
Чувство безнадежности;
Мигрень;
Расстройство желудка;
Раздражительность;
Резкая смена настроения;
Бессонница.
Устраняем причины самосглаза.
Лучшим способом устранения самосглаза будет устранения его первопричины. Если это отношения, которые вызывают стресс в вашей жизни — стоит задуматься продолжать их или нет. Если работа приводит в постоянный стресс — пора задуматься, чтобы сменить свою сферу деятельности.
Конечно, стоит понимать, что резкие перемены также могут повлиять на длительный стресс. Поэтому важно оценить свои возможности и понять все потенциальные плюсы и минусы внесения изменений.
Забота о себе против самосглаза.
Когда вы находитесь в постоянном стрессе — очень важно ухаживать за собой. Уделите время, чтобы расслабиться, постарайтесь есть больше овощей и фруктов. Постарайтесь заниматься физическими упражнениями. Сделайте так, чтобы была возможность хорошенько отоспаться.
Особенно важны физические упражнения. Они не только заряжают организм энергией, но и снижают любую тревогу. Однако, как показывают исследования, во время стресса трудно себя заставить заниматься спортом .
Для этого добавляйте упражнения в свою жизнь постепенно, не принуждая себя. Ставьте перед собой маленькие цели. Пусть это будет 10-20 минут активности в день, которую постепенно можно увеличивать. Пройдитесь после работы на две остановки дольше, а потом еще. Встаньте утром и сделайте небольшую растяжку. Делайте это не напрягаясь, в удовольствие для себя.
Следите за своей речью, чтобы не допустить самосглаз.
Не рассказывайте никому о еще незрелом деле. Поскольку вы можете потерять желание продолжать. Да, к сожалению, это может работать и в таком русле. Поэтому сначала выполните начатый проект, а затем можно и хвастаться. Иначе можно начать винить себя, а от этого еще больше уйти в стресс. При этом, если у вас случились какие-либо проблемы, то разговор с человеком, которому вы полностью можете довериться — улучшит эмоциональное состояние. Тем более, он может дать правильный совет или просто поддержать добрыми словами.