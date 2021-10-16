С этими именами девочки и мальчики будут страдать свою жизнь

Назвать своего ребенка - это уже сложный и опасный путь, и с каждым годом, он становится труднее.
Имя — главный и первый подарок, которым вы когда-либо можете одарить своего ребенка, вот почему некоторые родители тратят очень много времени на то, чтобы придумать идеальное имя для своего малыша.
Главное правило, которого следует придерживаться родителям: помнить, что имя вашего ребенка предназначено только для их счастья, а не для того, чтобы доказать всему миру, насколько вы можете быть креативны.
Не стоит называть детей именами вымышленных персонажей.
Это имя, которое больше подойдет для домашнего питомца. Например, некоторые родители могут назвать своего ребенка в честь персонажа из "Звездных войн", “Властелина колец” или персонажа компьютерной игры. Это может привести к трудностям в общении с другими детьми или у ребенка может появиться дефект речи. Поэтому, как бы вы не фанатели от любимой книги, сериала, фильма или актера — стоит задуматься о своем ребенке. Он может вырасти без собственной уникальности, которую он мог бы выработать при помощи своего характера. Конечно, он будет уникальным, если его имя будет отличаться от любого другого. Но не ясно, понравится ли ему это.
Углубляясь в историю, на Руси также были свои ограничения при выборе имени. Например, раньше старались не называть детей в честь тех, кто недавно умер. Обычно родственников, умерших преждевременно или погибших насильственной смертью, поскольку верили, что ребенка может настигнуть та же судьба. Опасным считалось называть ребенка в честь утопленника. Также избегали давать детям имена слабоумных родичей или пропойц.