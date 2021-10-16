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Икона Казанских святых: кто на ней изображен и главная молитва святыне

4:30:4310/16/2021,София Мальцева
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Перед наступлением решающего боя российские полка молились божественному образу Пресвятой Богородицы.

Казанская икона Божией Матери / Фото: Valaam.store

Казанская икона Божией Матери впервые появилась в 1579 году в Казани. Тогда этот город еще сложно было назвать “русским”. Поскольку немного времени прошло с момента завоевания Казанского ханства войсками Ивана Грозного в 1552 году, и всего двадцать шесть лет прошло с момента создания епархии Русской православной церкви на ее территории в 1553 году.

Население города плохо принимало православную церковь, поскольку главная его часть исповедовала мусульманскую веру.

После пожара, от которого серьезно пострадала Казань в 1579 году, Богородица явилась в вещем сне 10-летней Матроне и рассказала ей, где найти ее драгоценный образ. Как и было велено, матрона рассказала архиепископу о своем сне, но он не принял ее всерьез. После еще двух таких снов, 8 июля, 1579, девочка вместе со своей матерью сами выкопали икону, погребенную под пеплом дома, где она была спрятана задолго до этого от татар. Откопанный образ был очень ярким и красивой, и совсем не пострадал, он выглядел как новый. Архиепископ раскаялся в своем неверии и отнес икону в церковь Святого Николая, где в тот же день исцелился слепой священник Гермоген. Кстати, именно он, уже будучи Патриархом Московский и всея Руси, первый вдохновил население подняться на защиту России и Православия от польских захватчиков, а также от внутренних распрей, которые представляли еще большую опасность. Еще патриарх Гермоген был автором “Повести” о Казанской иконе.

К концу 1610 года атмосфера в России стала крайне напряженной. Широко известно, что поляки хотели захватить власть в стране. Из-за того, что в стране начались забастовки, вызванные гражданской войной, а не иностранным вторжением. Страну наводнили криминальные банды, которые в погоне за легкой наживой грабили, насиловали и убивали. В стране наступила Смута.

Перед наступлением решающего боя российские полка молились божественному образу Пресвятой Богородицы, благодаря которому и русские победили. В честь заступничества Святой был установлен праздник, отмечаемый с 1649 года по всей Руси 4 ноября.


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историямолитвапраздникиикона Божией Матери
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