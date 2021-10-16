Какой сегодня церковный праздник 16 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 16 октября 2021
Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона
Священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского.
Народные праздники и приметы
Денис Позимний
В эту дату почитают память апостола от 70 Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.
В народе верят, что с этого дня начинают разгуливать «осенние лихорадки», которые способны навлекать на людей болезни. Чтобы защитить себя, необходимо с собой носить осиновую веточку или кусочек коры. В домах ставят осиновые поленья.
Также существует традиция развешивать над окнами и дверью чеснок и лук. По поверью, это отгоняет нечистую силу и защищает от сглаза.
Темные и низкие облака сулят скорое похолодание и снегопад.
Приметы
- Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, – ожидайте дождя.
- Если в зайцах много жиру – зима будет суровая.
- Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.
- Воробьи перелетают стайками с места на место – перед ненастьем.
- Сова–сплюшка издает свист днем – к плохой погоде.
Источник: my-calend.ru