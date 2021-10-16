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Симптомы коронавируса у детей: как отличить простуду, грипп и ковид у детей от 0 до 10 лет

3:20:2910/16/2021,Ирина Новая
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Заметить коронавирус у грудных младенцев можно по изменениям в поведении: спокойные дети постоянно плачут, а активные наоборот – перестают реагировать на любимые игры.

Сейчас задача родителей – вовремя отреагировать на первые признаки коронавируса у ребёнка. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Третья волна, вызванная в России Дельта-штаммом коронавируса, плавно перетекла в четвёртую. По словам зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, заболеваемость в октябре 2021-го втрое превысила аналогичный показатель прошлой осени. Число подтверждённых случаев приближается к 30-ти тысячам в сутки.

Существенно выросло и количество заражённых детей. Данные Роспотребнадзора говорят о показателе в 10% от общего количества заражённых.

К счастью, юные пациенты неплохо поддаются лечению. Мировая статистика говорит только о 0,2% летальных исходов коронавируса среди несовершеннолетних. В основном, к трагедиям приводило наличие серьёзных хронических заболеваний.
Нижней возрастной границы для коронавируса нет. Самому маленькому заражённому было всего 5 дней. Болезнь успела поразить 50% лёгких, но медики спасли жизнь пациента.

Признаки коронавируса.

Сейчас задача родителей – вовремя отреагировать на первые признаки коронавируса у ребёнка. Однако отличить заболевание от простуды и гриппа не так просто, особенно если дело касается дошкольников.
Группа ОРВИ и Дельта-штамм имеют одни и те же симптомы. Начало связано с подъёмом температуры, жалобами ребёнка на боли в голове и мышцах, покраснением горла, кашлем и насморком.

Более 20% юных пациентов при коронавирусе обнаруживают признаки кишечной инфекции. Это отсутствие аппетита, тошнота, рвота, нарушения стула и неадекватное газообразование.
Иногда о вирусе у детей говорят «ковидные пальцы» – они наливаются, отекают и краснеют. Симптому подвержены и верхние, и нижние конечности.

Заметить коронавирус у грудных младенцев можно по изменениям в поведении: спокойные дети постоянно плачут, а активные наоборот – перестают реагировать на любимые игры.
Насторожить родителей должен отказ от груди, тяжёлое хрипловатое дыхание, широкое раздувание крыльев носа.

Не перепутать с ОРВИ.

Сейчас основным поводом сделать ребёнку ПЦР-тест медики считают быстрый подъём температуры выше 38,5°. Иногда симптом говорит о гриппе, но в осеннем сезоне 2021-го прецедентов ещё не было.
Пока у ребёнка сохраняются только 1-2 лёгких признака простуды, вроде насморка и покраснения горла, его можно изолировать дома, обеспечив обильное питьё. Если интенсивность или количество симптомов нарастает – пора вызывать врача. Только он сможет определить диагноз и лечение.
Иногда коронавирус вызывает у детей сыпь, поражение слизистой рта с отёком губ и конъюнктивит. Признаки говорят о синдроме мультисистемного воспаления. Он опасен для жизни и требует срочного вызова «скорой».

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