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Майские праздники 2022: сколько дней отдыхают россияне

3:24:4710/16/2021,Ирина Новая
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Желанный отдых начнётся для россиян с субботы 30 апреля, перетекая в воскресенье 1 мая, понедельник 2-го и вторник 3-го. Расширил первомайскую череду перенос выходного дня с субботы 1 января.

Ежегодная череда майских выходных позволяет россиянам в полной мере насладиться весенними деньками. Фото: Pixnio.com

Небольшие каникулы в самый разгар рабочей рутины – прекрасный способ снять напряжение, особенно если за окном с каждым днём всё теплее. Ежегодная череда майских выходных позволяет россиянам в полной мере насладиться весенними деньками. Спланировав отдых заранее, можно успеть выехать не только за город.

Работникам традиционной 5-дневки грядущий 2022 год подарит 118 нерабочих дней, в числе которых и обычные уикенды, и красные даты. «Майскими» можно назвать 8 дней отдыха, хотя первый из них и выпадет на 30 апреля. Выходные будут разбиты на 2 череды по 4 дня с 3-мя рабочими буднями между ними.

Открываем сезон.

Желанный отдых начнётся для россиян с субботы 30 апреля, перетекая в воскресенье 1 мая, понедельник 2-го и вторник 3-го. Расширил первомайскую череду перенос выходного дня с субботы 1 января.

Трудовой кодекс считает первые дни года праздничными. Попадание на обычные выходные позволяет переместить их, присоединив к другим красным датам. Этой возможностью пользуется российское Правительство, составляя рабочий календарь.

Открытием «шашлычного» сезона официально чествуют Весну и Труд – так было с 1918-го года, когда по Москве прошла первая демонстрация под началом большевиков. Так они отдавали дань зарубежным трудящимся, отвоевавшим нормальные условия труда в конце XIX века.
Посиделки на природе – тоже советское наследие. Рабочие коллективы в Первомай собирались на пикники, укрепляя отношения и решая вопросы развития родных заводов. Предшественники современных корпоративов назывались маёвки.

Отмечаем Победу.

Между праздниками россиян ждёт самая короткая рабочая неделя с 4-го по 6 мая. Затем в субботу 7-го начнётся четырёхдневный отдых вплоть до 10 мая. Последний день стал выходным благодаря переносу воскресенья 2 января.

Череда праздников овеяна более трагическим смыслом, чем Первомай. Она построена вокруг Победы, выстраданной ценой 26,6 миллиона советских жизней. Только треть из этих людей были военными. Остальные пали невинными жертвами фашистской Германии, которая продолжала бои против Советского Союза в течение 1418-ти дней. В мае 1945-го государство капитулировало, однако поверили ему не сразу. Только через 10 лет было подписано соглашение, прекращающее военную готовность Союза.

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выходныемайские праздникимайпраздничные днипраздники2022 год
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