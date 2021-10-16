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В Новосибирске погиб водитель Toyota Vitz при столкновении со столбом: Тело зажало в салоне

2:09:0310/16/2021
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При перестроении из крайнего левого ряда в крайний правый хэчбек потерял управление, его вынесло за пределы проезжей части, рассказали очевидцы ДТП. 

В Новосибирске 32-летний водитель Toyota погиб после наезда на столб. Фото: Группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"

Вечером 15 октября на ул. Большевистской в Новосибирске водитель Toyota Vitz погиб, врезавшись в фонарный столб. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, погибшему было 32 года.

-В 23:50 водитель 1989 года рождения за рулем Toyota Vitz ехал по ул. Большевистской в сторону ул. Выборной и возле дома №32 на ул. Большевистской совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель получил смертельные травмы, - рассказали в полицейском ведомстве.

Сидевшего за рулем "Тойоты" после удара зажало в салоне автомобиля. Для извлечения тела на место аварии прибыли спасатели, передает АСТ-54. По словам очевидцев, ни одна подушка безопасности на сработала.

При перестроении из крайнего левого ряда в крайний правый хэчбек потерял управление, его вынесло за пределы проезжей части, рассказали очевидцы ДТП.

Помимо спасателей на место аварии выезжала следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагического происшествия.

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