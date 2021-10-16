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В колонии Владикавказа взбунтовались заключенные и устроили пожар из-за обысков

1:52:1510/16/2021
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Поддавшись на провокацию, заключенные устроили погром и пожар, сломали ограждения, разбили камеры видеонаблюдения.  

Беспорядки начали двое осужденных из-за плановых обысков. Фото: Рixabay

Осужденные спровоцировали беспорядки в колонии №1 Владикавказа. Как сообщили в пресс-службе ФСИН причиной стали плановые обыски вечером 15 октября.

"Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - говорится в сообщении ФСИН.

Двое заключенных предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и начали привлекать других для участия массовых беспорядках. И у них это получил - поддавшись на провокацию, они устроили погром и пожар, сломали ограждения, разбили камеры видеонаблюдения.

На место происшествия приехали представители руководства регионального  управления ФСИН, полицейские, уполномоченный по правам человека. В ведомстве утверждают, что принимают все меры для стабилизации обстановки в колонии.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными, во время бунта никто не пострадал.

"Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили. Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали. Будем контролировать эту ситуацию. Пострадавших, по моим данным, нет", — цитирует омбудсмена "Интерфакс".

Как уточнили во ФСИН, беспорядки организовали двое заключенных ИК-1, содержащиеся в штрафном изоляторе.

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