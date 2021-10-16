В колонии Владикавказа взбунтовались заключенные и устроили пожар из-за обысков

Осужденные спровоцировали беспорядки в колонии №1 Владикавказа. Как сообщили в пресс-службе ФСИН причиной стали плановые обыски вечером 15 октября.
"Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - говорится в сообщении ФСИН.
Двое заключенных предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и начали привлекать других для участия массовых беспорядках. И у них это получил - поддавшись на провокацию, они устроили погром и пожар, сломали ограждения, разбили камеры видеонаблюдения.
На место происшествия приехали представители руководства регионального управления ФСИН, полицейские, уполномоченный по правам человека. В ведомстве утверждают, что принимают все меры для стабилизации обстановки в колонии.
По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными, во время бунта никто не пострадал.
"Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили. Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали. Будем контролировать эту ситуацию. Пострадавших, по моим данным, нет", — цитирует омбудсмена "Интерфакс".
Как уточнили во ФСИН, беспорядки организовали двое заключенных ИК-1, содержащиеся в штрафном изоляторе.