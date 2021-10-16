Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На 40-й день после гибели главы МЧС Зиничева 17 октября покажут документальный фильм о нем

3:04:4810/16/2021
0

Генерал Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае после масштабных учений. Он бросился спасать упавшего со скалы оператора съемочной группы.

В воскресенье состоится премьера документального фильма о главе МЧС Евгении Зиничеве на федеральном телеканале. Фото: МЧС РФ

В воскресенье, 17 октября, состоится премьера документального фильма о главе МЧС, Герое России Евгении Зиничеве, сообщили в министерстве. В этот день исполняется 40 дней с момента гибели министра. К этой дате телеканал «СПАС» снял фильм о жизни и подвиге генерала.

Фильма «Зиничев. За други своя» покажут в воскресенье, 17 октября, в 21:45 по местному времени на телеканале «СПАС».

«Нашего героя мы открывали для себя через тех, кто знал его очень близко или, наоборот, общался мимолетом. Собирали образ не домысливая... Гибель министра МЧС России Евгения Зиничева показала, что в нашей стране действительно есть герои, не выдуманные, настоящие. Глава МЧС, генерал армии Зиничев был таким», – отмечают журналисты.

Как сообщал "Курьер.Среда", во время рабочего визита в Красноярский край 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он вместе с губернатором региона Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев приехал в Сибирь на масштабные учений в Арктической зоне. Он лично контролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС.

На месте учений работала съемочная группа. Зиничев стоял на выступе вместе с оператором, который сорвался первым, министр бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Глава МЧС погиб "при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека", сообщили в ведомстве.

Президент присвоил ему звание Героя России посмертно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
министрразбилсядокументальный фильмгенералсорвалсяпосмертноЕвгений Зиничев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Интересно посмотреть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 40-й день после гибели главы МЧС Зиничева 17 октября покажут документальный фильм о нем
3:04:48 10/16/2021
На 40-й день после гибели главы МЧС Зиничева 17 октября покажут документальный фильм о нем
Каких чудотворцев и святых чествует и почитает РПЦ 17 октября? Категорические запреты дня
3:00:03 10/16/2021
Каких чудотворцев и святых чествует и почитает РПЦ 17 октября? Категорические запреты дня
Минюст внес «Росбалт»* и Republic* в список СМИ-иноагентов
2:49:58 10/16/2021
Минюст внес «Росбалт»* и Republic* в список СМИ-иноагентов
Ароматные поздравления во Всемирный день хлеба 16 октября: без хлебушка никуда – он всему голова!
2:45:57 10/16/2021
Ароматные поздравления во Всемирный день хлеба 16 октября: без хлебушка никуда – он всему голова!
Мощные молитвы Трубчевской иконы Божией Матери: об избавлении от болезни, алкоголизма, наркомании и для беременности
2:30:45 10/16/2021
Мощные молитвы Трубчевской иконы Божией Матери: об избавлении от болезни, алкоголизма, наркомании и для беременности
БердскВ Бердске сгорела баня в СНТ "Орбита": Воду возили за 10 км от ближайшего гидранта
2:26:02 10/16/2021
В Бердске сгорела баня в СНТ "Орбита": Воду возили за 10 км от ближайшего гидранта
16 октября - Всемирный день продовольствия: поздравления всем, кто кормит мир
2:15:07 10/16/2021
16 октября - Всемирный день продовольствия: поздравления всем, кто кормит мир
Самый важный запрет для верующих 16 октября в праздник Трубчевской иконы Божией Матери
2:00:46 10/16/2021
Самый важный запрет для верующих 16 октября в праздник Трубчевской иконы Божией Матери
С Днем дознания 16 октября яркие открытки для смелых и доблестных
1:45:17 10/16/2021
С Днем дознания 16 октября яркие открытки для смелых и доблестных
Грешно ли работать 16 октября в праздник Трубчевской иконы Божией Матери?
1:30:23 10/16/2021
Грешно ли работать 16 октября в праздник Трубчевской иконы Божией Матери?