На 40-й день после гибели главы МЧС Зиничева 17 октября покажут документальный фильм о нем

В воскресенье, 17 октября, состоится премьера документального фильма о главе МЧС, Герое России Евгении Зиничеве, сообщили в министерстве. В этот день исполняется 40 дней с момента гибели министра. К этой дате телеканал «СПАС» снял фильм о жизни и подвиге генерала.
Фильма «Зиничев. За други своя» покажут в воскресенье, 17 октября, в 21:45 по местному времени на телеканале «СПАС».
«Нашего героя мы открывали для себя через тех, кто знал его очень близко или, наоборот, общался мимолетом. Собирали образ не домысливая... Гибель министра МЧС России Евгения Зиничева показала, что в нашей стране действительно есть герои, не выдуманные, настоящие. Глава МЧС, генерал армии Зиничев был таким», – отмечают журналисты.
Как сообщал "Курьер.Среда", во время рабочего визита в Красноярский край 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он вместе с губернатором региона Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев приехал в Сибирь на масштабные учений в Арктической зоне. Он лично контролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС.
На месте учений работала съемочная группа. Зиничев стоял на выступе вместе с оператором, который сорвался первым, министр бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Их экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Глава МЧС погиб "при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека", сообщили в ведомстве.
Президент присвоил ему звание Героя России посмертно.