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Минюст внес «Росбалт»* и Republic* в список СМИ-иноагентов

2:49:5810/16/2021
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Как сообщил редактор Republic Дмитрий Козелев, его издание не имеет иностранного финансирования и работает на средства подписчиков.

Минюст призвал ввести дополнительные меры защиты малоимущих должников
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов «Росбалт»* и Republic*. Фото: Википедия

Информационное агентство "Росбалт" и интернет-портал Republic (ранее оно называлось Slon) 15 октября Минюст признал иностранными агентами. Их внесли в соответствующий реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Учредитель издания Republic — ООО "Москоу диджитал медиа"*, а учредитель "Росбалта"* — АО "РС-Балт". В реестре они стоят под номерами 87 и 88.

"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт", — сказано в сообщении Минюста.

Днем ранее министерство также внесло в этот список организацию "Якутия — Наше Мнение"*. До этого реестр пополнили издания Bellingcat* и MNews*, ООО "МЕМО"* и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, владелец mnews.world*.

Как сообщил редактор Republic Дмитрий Козелев, его издание не имеет иностранного финансирования и работает на средства подписчиков.

"У Republic нет иностранного финансирования - он существует исключительно за счет денег подписчиков", - написал Колезев в своем Telegram-канале в пятницу.

Напомним, закон о СМИ-иноагентах в России принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории страны. СМИ-иноагенты  обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании денег и  маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

* СМИ, выполняющие функции иноагента.

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