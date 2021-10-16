Минюст внес «Росбалт»* и Republic* в список СМИ-иноагентов

Информационное агентство "Росбалт" и интернет-портал Republic (ранее оно называлось Slon) 15 октября Минюст признал иностранными агентами. Их внесли в соответствующий реестр СМИ-иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции России.
Учредитель издания Republic — ООО "Москоу диджитал медиа"*, а учредитель "Росбалта"* — АО "РС-Балт". В реестре они стоят под номерами 87 и 88.
"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт", — сказано в сообщении Минюста.
Днем ранее министерство также внесло в этот список организацию "Якутия — Наше Мнение"*. До этого реестр пополнили издания Bellingcat* и MNews*, ООО "МЕМО"* и американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, владелец mnews.world*.
Как сообщил редактор Republic Дмитрий Козелев, его издание не имеет иностранного финансирования и работает на средства подписчиков.
"У Republic нет иностранного финансирования - он существует исключительно за счет денег подписчиков", - написал Колезев в своем Telegram-канале в пятницу.
Напомним, закон о СМИ-иноагентах в России принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории страны. СМИ-иноагенты обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании денег и маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.
* СМИ, выполняющие функции иноагента.