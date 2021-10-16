Новый порядок вывоза детей за границу утвердили в России: Один из родителей вправе запретить увозить ребенка

В России установлены новые правила для вывоза ребенка за границу. Теперь один из родителей может запретить вывозить ребенка в определенную страну по заявлению и также его отозвать в любое время.
- 6 октября этого года в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ МВД России от 31 августа 2021 г. № 651 "Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ". Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России, - сообщили в пресс-центре МВД для ТАСС.
Решение о принятие нововведений было разработано после введения закона от 1 июля о порядке вывоза несовершеннолетних за границу. Теперь один из родителей сможет запретить вывозить ребенка в одну или несколько определенных стран, отменить решение можно просто, изъяв заявление.
Подать документ можно в любом территориальном органе по вопросам миграции. При этом представители несовершеннолетних, находящихся за границей, могут обращаться в дипломатические или консульские подразделения на территории страны.
По новому приказу, который начинает действовать с 17 октября, один из родителей устанавливающих запрет на вывоз ребенка, обязан уведомить о решении второго. Обработка заявления сокращается с пяти до двух рабочих дней.