В России 17 октября 2021 года впервые официально празднуют День отца

В России 17 октября 2021 года впервые официально отметят День отца. Как сообщал "Курьер.Среда", эту дату внес в российский календарь своим указом президент Владимир Путин.
Он пояснил, что новый праздник поможет укрепить значимость семьи и отдать должное роли отца в воспитании детей.
- В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, - приводится аргумент в президентском указе.
Дата праздника плавающая - День отца отмечается в третье воскресенье октября. Инициатива нового праздника принадлежит бывшему детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которую поддержал Минтруда.
По словам Кузнецовой, в России есть День защиты детей, День матери, День любви, семьи и верности. И вот теперь восстановлена справедливость:
-Указ президента о праздновании Дня отца восстановил справедливость, у российских отцов появился свой праздник.
В пятничном выпуске "Вечерний Ургант" телеведущий Иван Урган предложил всем обязательно поздравить своих отцов. Он рассказал, что многие звезды кино и шоу-бизнеса уже покупают покупают подарки для своих отцов. Ургант считает праздник нужным.
Между тем, День отца ежегодно отмечается во многих странах. В США его впервые праздновали 19 июня 1910 года. Его основали в честь Уильяма Смарта, который после смерти жены при родах сам воспитывал шестерых детей, в том числе новорожденного. Праздник посвятили всем заботливым отцам Америки. Во время праздника государство и простые граждане оказывают помощь отцам с низкими доходами, в одиночку воспитывающим детей.