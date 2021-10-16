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В России 17 октября 2021 года впервые официально празднуют День отца

4:23:5110/16/2021
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Президент восстановил справедливость, у российских отцов появился свой праздник - в третье воскресенье октября. Звезды уже ринулись за подарками своим папам.

День отца отныне будут праздновать в России в третье воскресенье октября. Фото: Курьер.Среда

В России 17 октября 2021 года впервые официально отметят День отца. Как сообщал "Курьер.Среда", эту дату внес в российский календарь своим указом президент Владимир Путин.
Он пояснил, что новый праздник поможет укрепить значимость семьи и отдать должное роли отца в воспитании детей.

- В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября, - приводится аргумент в президентском указе.

Дата праздника плавающая - День отца отмечается в третье воскресенье октября. Инициатива нового праздника принадлежит бывшему детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которую поддержал Минтруда.

По словам Кузнецовой, в России есть День защиты детей, День матери, День любви, семьи и верности. И вот теперь восстановлена справедливость:

-Указ президента о праздновании Дня отца восстановил справедливость, у российских отцов появился свой праздник.

В пятничном выпуске "Вечерний Ургант" телеведущий Иван Урган предложил всем обязательно поздравить своих отцов. Он рассказал, что многие звезды кино и шоу-бизнеса уже покупают покупают подарки для своих отцов. Ургант считает праздник нужным.

Между тем, День отца ежегодно отмечается во многих странах. В США его впервые праздновали 19 июня 1910 года. Его основали в честь Уильяма Смарта, который после смерти жены при родах сам воспитывал шестерых детей, в том числе новорожденного. Праздник посвятили всем заботливым отцам Америки. Во время праздника государство и простые граждане оказывают помощь отцам с низкими доходами, в одиночку воспитывающим детей.

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