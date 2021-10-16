В Новосибирске банкротят знаменитую клинику НИИТО за долги свыше 78 млн рублей

В Арбитражном суде Новосибирска будет рассматриваться дело о банкротстве клиники НИИТО. В пресс-службе суда подтвердили, что дело есть в картотеке. Иск поступил 13 октября, его подала компания «Олимп-НСК», сообщает "КП-Новосибирск".
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в 2020 году клинику уже пытались обанкротить, в тот момент ее долг составлял 25 миллионов рублей. Иск подавала компания «ЛогистикМед», но в июне прошлого года она отозвали претензию.
В течение 2021 года на клинику НИИТО было подано несколько исков от ООО «Техинком». Компания требовала взыскать более 9 миллионов рублей долга, признать недействительной сделку с клиникой и освободить помещение.
Сама клиника собиралась признать себя банкротом, сообщение о намерении было опубликовано на сайте «Федресурс», пишет «РБК-Сибирь». Причиной стали крупные долги — для ООО «ЛогистикМед» накопилась задолженность более 24,9 миллионов рублей. Договор поставки при этом датирован 2012 годом.
Общая сумма задолженности клиники превысила сумму в 78,5 миллионов рублей.