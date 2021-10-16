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В Новосибирске банкротят знаменитую клинику НИИТО за долги свыше 78 млн рублей

5:20:5010/16/2021
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У института травмотологии и ортопедии накопились долги по нескольким договорам. Иск на банкротство подала компания «Олимп-НСК».

В арбитражном суде рассмотрят дело о банкротстве НИИТО. Фото: Pxfuel

В Арбитражном суде Новосибирска будет рассматриваться дело о банкротстве клиники НИИТО. В пресс-службе суда подтвердили, что дело есть в картотеке. Иск поступил 13 октября, его подала компания «Олимп-НСК», сообщает "КП-Новосибирск".

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в 2020 году клинику уже пытались обанкротить, в тот момент ее долг составлял 25 миллионов рублей. Иск подавала компания «ЛогистикМед», но в июне прошлого года она отозвали претензию.

В течение 2021 года на клинику НИИТО было подано несколько исков от ООО «Техинком». Компания требовала взыскать более 9 миллионов рублей долга, признать недействительной сделку с клиникой и освободить помещение.

Сама клиника собиралась признать себя банкротом, сообщение о намерении было опубликовано на сайте «Федресурс», пишет «РБК-Сибирь». Причиной стали крупные долги — для ООО «ЛогистикМед» накопилась задолженность более 24,9 миллионов рублей. Договор поставки при этом датирован 2012 годом.

Общая сумма задолженности клиники превысила сумму в 78,5 миллионов рублей.

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