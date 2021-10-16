В сауне отеля в Албании мертвыми нашли четверых российских туристов

Трупы четверых туристов из России нашли в гостинице на западе Албании.
Как уточняет издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию, тела обнаружили в субботу в сауне отеля. По предварительной версии, причиной смерти россиян является удушье.
Погибших нашли примерно в 23:20 по московскому времени в отеле, расположенном в деревне Керрет, округа Кавая.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители - собирают информацию и устанавливают все обстоятельства трагедии. Пока личности погибших не установили.