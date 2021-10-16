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Первый сборник стихов Маяковского продали с молотка за 1,3 млн рублей

5:46:3310/16/2021
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Продажа сборника «Я», выпущенного в 1913 году, стартовала с 600 тыс. рублей. Книга имеет музейное значение. Было выпущено всего 300 экземпляров.

Владимир Маяковский - советский поэт. Фото: Викигид

Сборник стихов Владимира Маяковского «Я», который был выпущен в 1913 году, продан с аукциона за 1,3 миллиона рублей. Об этом стало известно из сообщения на сайте «Литфонд». У первого сборника стихов поэта был тираж 300 экземпляров. Торги начались с цены в чуть более полумиллиона рублей.

- Стартовая цена лота составляла 600 тысяч рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1,3 миллиона рублей, — заявили в пресс-службе аукциона.

На оригинальной обложке сборника рисунок галстука мог быть сделан рукой самого поэта, поэтому сборник приобрел музейное значение. Кроме того, на внутренней стороне обложки сохранилась дарственная надпись от художника Льва Шехтеля для архитектора Марии Мочальской.

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книгастихисборник. аукцион
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