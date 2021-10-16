У трех знака зодиаков 16 октября 2021 года будет очень тяжелым днем

Когда мы начинаем новый день под Солнцем в Весах и Луной в Рыбах, мы будем очень хорошо осознавать те части нашей жизни, которые мы пытались принять и с которыми мы пытались примириться, потому что, к сожалению, как бы мы ни старались, есть некоторые вещи, которые просто никогда не будет чувствовать себя хорошо.
Большинство из нас пребывает в паузе, в конкретный момент времени, когда кажется, что ничего не происходит, хотя в глубине души мы знаем, что скоро все будет, пишет yourtango.com.
Это может показаться тревожным для знаков зодиака, у которых будет тяжелый день 16 октября 2021 года, или даже сбить с толку, поскольку мы знаем, что можем это почувствовать, но в тишине ночи кажется, что так будет всегда.
Наше подсознание может обмануть даже тех, кто находится в лучших отношениях с этой тихой тьмой нас самих.
Это та часть нас, которая всегда рядом, чтобы напоминать нам, что мы не можем в конечном итоге пожертвовать собой, как бы мы ни старались.
На пути к росту и большему сознанию нам часто приходится преодолевать темноту внутри.
Части нас самих, которые создают спирали сомнения, страха и даже бросают вызов нашему достоинству.
Это путь к осознанию того, что то, что нам, возможно, придется пройти сквозь тьму, чтобы добраться до света, не означает, что мы когда-либо будем с этим мириться.
Для многих знаков зодиака сейчас это трудное время, когда мы либо сталкиваемся с уроками, которые, как мы думали, уже усвоили, либо с возможностью добиться большего.
Это проверка доверия. Верить в то, что на этот раз все действительно по-другому и что, хотя это может показаться невозможным, перемены не за горами.
В это время до того, как Юпитер и Меркурий повернутся в прямом направлении 18 октября , и мы празднуем Полнолуние в Овне 20-го числа, пытаясь понять, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Честно говорите о том, что вам не нравится, что не соответствует вашей душе и что может ранить ваше сердце.
Ничего страшного, если в вашей жизни сейчас есть кусочки, которые болят, независимо от того, сколько вы вливаете в них принятия и любви, потому что именно они направляют вас вперед к более глубокому росту.
Дайте им любовь, но также дайте им право голоса.
Поразмышляйте и говорите о том, что тяготит ваше сердце прямо сейчас, потому что скоро мы встретимся лицом к лицу с возможностью для разговоров, на которые мы надеялись.
Это всегда было вопросом времени, и скоро этот момент наступит.
Знаки зодиака, у которых 16 октября 2021 года будет тяжелый день:
Козерог (22 декабря - 19 января)
Вероятно, что прошедшая неделя была немного тяжелее, чем обычно, с Плутоном, находящимся сразу после новолуния.
Хотя темнота никогда не бывает забавным местом для прогулок, она предлагает идеи и возможности для роста.
Он рассказывает вам о том, от чего вы все еще исцеляетесь, что вам нужно от других и что вам нужно создать для себя, чтобы вы могли установить более высокую планку для других.
Если вам кажется, что все, что вы думали, что вы пережили, вернулось в полную силу на прошлой неделе, начните с размышлений о тех вещах, которые кажутся вам тревожными.
Ведите дневник о том, что причиняет боль вашему сердцу , что сбивает вас с толку и что вам кажется неправильным, как бы вы это ни переосмыслили.
Затем честно взгляните и посмотрите, принадлежат ли эти частицы тьмы вам, или они принадлежат другому.
Иногда, пытаясь выполнить всю работу, вы берете то, что несете с собой.
Вы берете на себя ответственность не только за исцеление себя, но и за других и даже за существующую связь или отношения.
В конечном итоге это может привести к ощущению, что вы никогда не перейдете на другую сторону, потому что всегда есть чем заняться.
Убедитесь, что то, с чем вы имеете дело и над чем работаете, действительно принадлежит вам.
И сделайте выбор - отложить его, потому что вы никогда не сможете вывести его на свет, если вас отягощает работа, принадлежащая окружающим.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Это определенно были американские горки в течение нескольких недель, когда в один прекрасный день я чувствовал себя на вершине мира, а следующий был переполнен тем, как много всего происходит и меняется.
Основная сложность сегодняшнего дня заключается в возможности возникновения серьезных споров между вами и кем-то из близких вам людей.
Скорее всего, это будут романтические, дружеские или даже семейные отношения, а не просто карьера.
Хотя это не совсем неслыханно, поскольку мы чувствуем, что Меркурий медленно движется по прямой, поскольку планеты всегда наиболее сильны прямо до и сразу после перехода, но вы будете особенно затронуты, поскольку его текущий ретроградный режим находится в вашем знаке.
Ищите те области или отношения в вашей жизни, которые уже натянуты, за которые вы прикусываете язык или сдерживаетесь, говоря свою правду.
Вероятно, эти отношения будут более подвержены разрыву в ближайшие дни.
Хотя никакие аргументы не доставляют удовольствия, вы можете попытаться предотвратить их, вспомнив о том, что сейчас у вас на уме.
Вы не можете контролировать действия другого человека, но вы всегда можете контролировать себя, и даже если это трудный разговор, лучше вести его осознанно, чем бездумно говорить слова.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Кажется, что за последнее время произошло столько непредсказуемого, что трудно понять, чего ожидать дальше. Прямо сейчас, когда вы умеете помогать другим, самое время помочь себе.
Хотя вы, возможно, привыкли к заземлению, важно поразмыслить над своими мыслями, а какие из них реальны, а какие - просто проявлением всего, на чем вы сосредоточены внешне.
В течение этого времени убедитесь, что вы не уделяете слишком много внимания внешнему виду, чтобы избежать того, что вам нужно решить внутри себя.
Иногда вам так легко сосредоточиться на внешнем мире, что у вас не остается времени на себя.
Будь то ваше физическое окружение или даже окружающие его люди, вы вступаете в то время, когда вам действительно нужно сосредоточиться на себе и помочь себе в первую очередь.
Это означает, что эмоции или чувства других должны быть на втором месте, это означает отказ от мысли думать, если бы вы только выполняли больше работы, тогда, возможно, все улучшилось бы.
Это означает, что независимо от того, планируете ли вы быть там, где находитесь сейчас, вы здесь, поэтому теперь единственное, что вам нужно сделать, это просто справиться с этим, имея дело с собой.