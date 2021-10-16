Гороскоп для каждого знака зодиака на 16 октября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 16 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу во время Луны в Рыбах.
Луна проводит день в знаке зодиака Рыбы, где мы охвачены иллюзиями и скрытыми вещами, такими как враги и люди, которым мы не можем доверять, пишет yourtango.com.
В эту субботу Солнце остается в Весах, где оно ослаблено. Наша дружба может оказаться проблематичной во всех смыслах.
Луна в Рыбах дает надежду людям, желающим взглянуть на жизнь с духовной точки зрения. Мечтательными и интуитивными мы становимся по мере приближения к Нептуну, планете иллюзий и снов.
Отличный день для фантазий. Выберите костюм на Хэллоуин, украсьте дом и посмотрите несколько своих любимых фильмов ужасов.
Если ваш день рождения 16 октября:
Вы - Весы, которым правит планета Венера, символом которой является глиф Весов .
Знаменитые знаки зодиака Весы , родившиеся 16 октября, включают американского певца и автора песен Джона Майера и ирландского поэта и драматурга Оскара Уайльда.
Знаки зодиака, с которыми Весы наиболее совместимы, включают Овен, Водолей и Близнецы.
Ежедневный гороскоп на 16 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору скрытых врагов.
У денег есть забавный способ потеряться, когда вы сосредоточены только на том, что у вас есть.
Покупки могут быть для вас своего рода эмоциональной терапией, и вы можете быть очень осторожны с расходами.
Возможно, в рамках бюджета, чтобы вы не переборщили и не поранились, когда придет счет. Помните о том, что вы, возможно, хотите заполнить пустоту, которая требует чего-то еще, кроме траты на вещи.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору идентичности.
Часть вас, которая была потеряна в течение некоторого времени, снова начинает всплывать, и это шанс для вас вернуть ее. Избавьтесь от старых реликвий, которые, как вы знаете, являются старыми воспоминаниями о былых временах.
Это означает, что одежда, которую вы больше не носите и которую вы больше не носите, старый макияж и даже вещи, обладающие той энергией, которую вы чувствуете, негативно сказываются на вашем окружении.
Когда Полнолуние приближается к вашему дому скрытых врагов, пока вы находитесь в знаке Овна, сейчас не время ждать. Время чистки, Телец. Лучше всего очистить свое пространство и подготовиться к приходу новой энергии.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору карьеры и социальному статусу.
Иногда работа не стоит затраченных усилий, и тот факт, что вы подумываете об увольнении, вызывает больший резонанс в эти выходные, чем когда-либо прежде.
Не тратьте время на верность или надежду на улучшение ситуации. Это хорошее время для того, чтобы начать поиск работы, даже если вы просто пытаетесь понять, что может быть доступно вам с вашим набором навыков.
Рак (21 июня - 22 июля)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему кругу друзей.
Не все люди должны быть в вашем кругу общения, но это не обязательно означает, что вам нужно полностью удалить их из своей жизни. Определение того, кто достоин быть ближе всего к вам, - это последнее, что нужно сделать, когда Луна перейдет через знак Рыб в эти выходные.
Вы видите цель во всем, даже в том, что считаете плохой энергией. Помните, что мир черно-белый, а не серый, и это означает, что много раз вам, возможно, придется принимать то, что вам не нравится, ради общего блага.
Лев (23 июля - 22 августа)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору общих ресурсов.
Это может быть очень сложно, когда что-то, что вы надеялись пережить для вас, в конечном итоге не сработало. Гарантия может больше походить на невыполненное обещание, у которого нет шансов на выполнение.
Это важный урок о самосохранении и зависимости. Вам может не понравиться тот факт, что вы тот, кто должен поднять мяч, когда кто-то его уронит, однако урок усвоен - вам пора двигаться дальше и двигаться вперед.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору обязательств.
На этот раз тебе повезет, Дева. Луна соединяется с Нептуном, планетой, которая управляет иллюзиями, и зажигает ваши чувства, помогая вам увидеть области вашей жизни, которые вас ослепили.
До сих пор вы были глубоко в раздумьях, работая над вещами в своей голове, но Луна позволяет вам соединиться с духовной стороной вещей.
Доверяйте своим инстинктам, они все еще могут чувствовать себя немного неуверенными, поскольку для пробуждения требуется время. На данный момент вы хотите нащупать свой путь в любых трудных ситуациях, поскольку жизнь постепенно открывает вам токсичные области, которые необходимо удалить из вашей жизни.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору повседневных обязанностей.
Это хороший день для вас, чтобы отдохнуть от всей работы, которую вы делали на этой неделе.
Вам нужно немного отвлечься, и это может включать отвлечение. Это нормально - позволять себе теряться в вещах, которые не имеют для вас важного значения.
Например, смотреть телевизор или прогуливаться под звездами. Иногда даже вам нужен умственный перерыв.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему творческому сектору.
Это прекрасное время для вас, чтобы подготовить свою карту Таро и свои кристаллы для перезарядки, поскольку на этой неделе приближается Полнолуние. Когда Луна в Рыбах, ваше духовное любопытство возрастает, и вы можете смотреть на мир через призму философии.
Побаловать себя. Смотрите документальные фильмы. Задавайте вопросы, а не прячьте проблемы под ковер.
Выньте свой внутренний микроскоп и поместите под него все, что вы не понимаете. Ищите смысл, потому что теперь его можно найти.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору здоровья.
Иногда проблемы со здоровьем могут проявляться, когда Луна находится в детском солнечном доме, но их нелегко исправить или понять, каковы источники.
Сейчас не время игнорировать любые боли или элементы, которые вы чувствуете. Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и надеяться, что это пройдет, будьте немного настойчивее в своей тактике и попросите врача оценить вас, если вы чувствуете себя в плохой погоде немного дольше, чем следовало бы.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему романтическому сектору.
Иногда у красивых романов есть резкий конец, и это может быть то, что вы можете найти во время Луны в Рыбах.
Вы можете не знать, что произошло или что изменилось, но пламя, которое вы только что пережили этим летом, никуда не денется, и вы готовы принять эти условия.
Пришло время заглянуть в будущее и принять тот факт, что у вас был прекрасный момент, который длился недолго. Воспоминания останутся с тобой навсегда.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору дома и семьи.
Не все могут жить в доме и ладить друг с другом, поэтому границы будут очень важны для вас и тех, с кем вы должны правильно жить вместе.
Вам важно создать пространство там, где это необходимо. А для членов семьи, которые, как вы знаете, токсичны и раздражают вас, не позволяйте им проникнуть под вашу кожу.
Сегодняшний день предназначен для того, чтобы вы создали существенную дистанцию, которая способствует психическому здоровью и эмоциональному благополучию.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Луна в Рыбах секстиль с Ураном, привлекая внимание к вашему сектору общения.
Возможно, вы начали разговор с намерением завершить его, но теперь, когда приходит новая информация, вы понимаете, что это не так важно, как вы когда-то думали. Иногда лучше просто подвести тематического парня без какого-либо закрытия.
Вы можете продолжить просто для того, чтобы сказать, что вы сделали то, что обещали, но если вы знаете, что ни к чему не приведет с диалогом, просто оставьте собеседника читать и не беспокойтесь о Это.