За убийство жены коброй пожизненный срок получил банковский служащий в Индии

Мужчина в Индии, признанный виновным в убийстве своей жены с помощью кобры, приговорен к пожизненному заключению.
28-летний Сурадж Кумар услышал приговор в среду. Убийство 25-летней Утры в мае 2020 года прокуратура назвала «самым редким из редких» случаев, сообщает foxnews.com.
Прокуроры заявили, что Кумар, банковский служащий, был недоволен своим браком и опасался, что развод с Утрой заставит его вернуть большое приданое, включая новую машину и примерно 20 000 долларов наличными.
Кумар не признал себя виновным. Он впервые решил в марте прошлого года выпустить на волю ядовитую гадюку Рассела в спальне Утры, где она была укушена змеей и провела почти два месяца в больнице, заявили власти. Когда она позже выздоравливала в доме своих родителей, прокуроры заявили, что Кумар осуществил свой извращенный план, используя кобру, которую он получил от обработчика змей, и бросил ее в свою спящую жену.
По словам прокуратуры, Кумар даже остался в комнате после того, как его жена была укушена, и продолжил свой утренний распорядок.
«Способ казни и дьявольский план обвиняемого убить Утру, его жену, которая была прикована к постели, делают это <дело> самым редким из редких», - заявил прокурор, добивавшийся смертной казни.
Родители Утры стали подозревать своего зятя после того, как он попытался взять под контроль собственность жены после ее смерти. Прокуратура обвинила его в том, что он женился ради финансовой выгоды, но был недоволен своим браком.
«Если он разведется с ней, ему придется расстаться со всем ее богатством, - сказал помощник суперинтенданта полиции Кералы Харирам Шанкар. - Если он убьет ее с помощью явного орудия убийства, богатство также придется вернуть. Поэтому он хотел избавиться от нее посредством чего-то, что напоминало бы несчастный случай».
Но смерть женщины явно была «хорошо спланированным убийством», - сказал Шанкар.
Смертельные укусы змей в Индии не редкость, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, - 1,2 млн таких смертей с 2000 по 2019 год.