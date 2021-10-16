Ксения Собчак выразила соболезнования родным погибшей в ДТП в Сочи и обратилась на видео по поводу своего участия в аварии

История с ДТП в Сочи, в котором в качестве пассажира участвовала Ксения Собчак, продолжает находиться в топе новостей. Виновата Собчак или нет, если виновата, то в чем ее вина — обсудили на центральном телеканале.
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Ксения дала комментарий по поводу своего участия в смертельной аварии. Она записала видеообращение, которое было озвучено в день похорон погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой.
В видео телеведущая пояснила причину вылившегося на нее негатива и выразила соболезнования пострадавшим после трагедии.
- Мне не от чего защищаться, но есть одна вещь, о которой мне бы хотелось говорить подробнее. Понимаете, из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего действительно плохого со мной случиться в принципе не может. То есть я не могу попасть в реальную аварию, не могу на самом деле испугаться, не могу растеряться, мне не может быть страшно или больно, – говорит Собчак.
Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 9 октября на трассе Адлер-Красная Поляна произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz Maybach S и Volkswagen Polo. Вину в происшествии признал водитель элитного такси Олег Цой, который вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение. В такси находились Ксения Собчак со своей командой. она пересела в другую машину и продолжила ехать в аэропорт.
В машине, в которую врезался Цой, погибла 35-летняя пассажирка, двое пострадали. Ксения Собчак сообщила, что пытается всеми силами связаться с пострадавшими и помочь им.
Погибшую Екатерина Тарасову тайно похоронили 14 октября в Новосибирске, сообщал "Курьер.Среда". От помощи Собчак они отказались.