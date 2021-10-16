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Сюжет популярнейшего сериала «Игра в кальмара» взят из романа Агаты Кристи «Десять негритят»

8:59:1410/16/2021
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Искусственный интеллект, разработанный томскими учеными, выдал именно эту книгу в качестве первоисточника сюжета самого популярного за историю Netflix сериала. Число просмотров превысило 110 миллионов.

"Игра в кальмара" повторяет сюжеты многих произведений. Фото: скриншот

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» является самым популярным фильмом на Netflix за всю его историю. Количество просмотров превысило показатель в 110 миллионов. Томские ученые спросили у созданного ими искусственного интеллекта - на чем основывается сюжет сериала и тот выдал, что первоисточником стало произведение Агаты Кристи «Десять негритят».

- Когда мы начали проверку, то уже на первой минуте поиска машина нашла совпадения с японским фильмом "Королевская битва". В течение следующих нескольких минут один за одним искусственный интеллект выдал следующие совпадения сюжетов: фильм "Голодные игры", японский фильм ужасов "Страшная воля богов", сериал "Игра престолов". И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", а также его многочисленные экранизации, - рассказал "РГ" автор разработки Евгений Гарин.

Само по себе произведение «Десять негритят» также не является уникальным по сюжету. Как считают ученые, он заимствован писательницей из народного фольклорного произведения-байки о производстве крысобоя - крысы-каннибала, выращенной в бочке с обычными крысами.

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искусственный интеллектпрототип сериалапервоисточникроман Кристи
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