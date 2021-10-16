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В России впервые число смертей от коронавируса за сутки превысило 1000 - на 16 октября

9:42:4210/16/2021
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Второй суточный антирекорд - число выявленных зараженных - 33 208 за сутки.

Статистика коронавируса по России - новые рекорды. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В ковидные госпитали Новосибирской области поместили 59 детей на 16 октября, всего заразились 5989 несовершеннолетних

В ковидные госпитали Новосибирской области поместили 59 детей на 16 октября, всего заразились 5989 несовершеннолетнихСимптомы коронавируса у детей: как отличить простуду, грипп и ковид у детей от 0 до 10 летЕщё 61 новости

В России зафиксированы новые антирекорды по коронавирусу: число выявленных зараженных - 33 208, погибших — 1002.

Теперь общее количество заболевших по стране приближается к 8 миллионам — 7 958 384 человека. Погибших стало 222 315.

Выздоровели за сутки 21 883 пациента, что увеличило показатель выздоровлений до 6 981 907.

Наибольшее число заражений в Москве — 6 545 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 3 088 и Подмосковье — 2 403.

Наименьшие показатели по заражению наблюдаются в Ненецком АО — 14, Чукотском АО -17 и Магаданской области — 18.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за прошедшие сутки выявлен 241 новый зараженный, скончались от коронавирусной инфекции 11 пациентов.

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