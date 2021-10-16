В России впервые число смертей от коронавируса за сутки превысило 1000 - на 16 октября

В России зафиксированы новые антирекорды по коронавирусу: число выявленных зараженных - 33 208, погибших — 1002.
Теперь общее количество заболевших по стране приближается к 8 миллионам — 7 958 384 человека. Погибших стало 222 315.
Выздоровели за сутки 21 883 пациента, что увеличило показатель выздоровлений до 6 981 907.
Наибольшее число заражений в Москве — 6 545 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 3 088 и Подмосковье — 2 403.
Наименьшие показатели по заражению наблюдаются в Ненецком АО — 14, Чукотском АО -17 и Магаданской области — 18.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за прошедшие сутки выявлен 241 новый зараженный, скончались от коронавирусной инфекции 11 пациентов.