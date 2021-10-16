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Министр спорта попался с поличным на взятке в 120 тыс. рублей. СК подозревает Григория Кабельского в поборах за соревнования

11:12:0110/16/2021
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в субботу Кабельского в отставку, которую пояснил утратой доверия. Его предшественник уволен с такой же формулировкой.

В СК проверяют министра спорта Пензенской области. Фото: Wikimedia Commons

В Пензе задержали министра спорта и физкультуры Григория Кабельского. Он получил взятку в размере 120 тысяч рублей и был взят с поличным. Как считают сотрудники правоохранительных органов, всего министр мог получить 1,2 миллиона рублей в качестве взяток.

- Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)... 15 октября 2021 года чиновник задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тыс. рублей в общей сложности, - сказано в сообщении СУ СКР по Пензенской области.

Как пояснили следователи, Кабельский на протяжении периода в марта 2020 года по октябрь 2021 года получал деньги за проведение спортивных соревнований и мероприятий. Решается вопрос об избрании для министра меры пресечения.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в субботу Кабельского в отставку, которую пояснил утратой доверия. В начале октября губернатор распрощался с врио замминистра физической культуры и спорта региона Сергея Никишина. Он его уволил с такой же формулировкой.

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