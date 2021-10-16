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Счетчик вакцинации запустило правительство по российским регионам

11:46:4010/16/2021
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Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, собираясь в лругой регион, каждый россиянин сможет оценить там обстановку с коронавирусом.

Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионах. Фото: Рixabay

Портал стопкоронавирус.рф разместил счетчик вакцинации, чтобы каждый россиянин мог следить за темпами прививочной кампании от ковида в любом регионе России. Кроме этого, портале где  уже второй год публикует наиболее актуальные сведения о пандемии, появился еще один полезный ресурс - это регулярно обновляющаяся тепловая карта эпидемиологической ситуации по коронавирусу в субъектах РФ.

Счетчик вакцинации и тепловую карту ситуации с ковидом 16 октября презентовала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», — сообщила Голикова.

По ее словам сведения станут обновлять еженедельно.

Уровень вакцинации можно оценить по количеству поставивших прививку первым и вторым компонентами. Будут доступны показатели коллективного иммунитета для всей России и каждого конкретного региона. В Новосибирской области, например, на субботу коллективный иммунитет составляет 45% (вместо положенных 80%).

Регионы разделяются по цветам, в зависимости от  категории: заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ, загруженность коечного фонда ковидными пациентами.

«Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия», — подчеркнула вице-премьер российского правительства.

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