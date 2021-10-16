Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В частном пансионате Иркутска залечили до смерти пожилую постоялицу психотропными препаратами

12:01:4110/16/2021
0

Троим фигурантам дела предъявили обвинение. Хозяйку пансионата суд отправил под домашний арест, ее муж и дочь - в СИЗО. 

руки, наручники
Владельцев иркутского пансионата задержали после смерти женщины от психотропных препаратов. Фото: Рixabay

В Иркутске Следственный комитет задержал супругов и их дочь, которые держат пансионат для инвалидов и престарелых  под названием "Доброта" в Иркутске. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как выяснил СКР, в заведении скончалась пожилая женщина от отравления психотропными препаратами.

"Следствием установлено, что в марте 2021 года в пансионате скончалась женщина. Причиной ее смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами. В ходе предварительного следствия установлено, что члены семьи - супруги и их дочь - оказывали на территории города Иркутска услуги по уходу за престарелыми и инвалидами, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при отсутствии у персонала медицинского образования и соответствующей лицензии", - сообщили 16 октября у управлении СКР по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Всем троим предъявлено обвинение. Хозяйку пансионата суд отправил под домашний арест, ее муж и дочь - в СИЗО.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пансионатдомашний арестпсихотропные веществасмерть человека
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Давали препараты, чтобы не надоедала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умер народный артист России Борис Ташкентский
12:31:52 10/16/2021
Умер народный артист России Борис Ташкентский
В Германии коронавирусом заболел каждый четвертый вакцинированный пациент
12:30:47 10/16/2021
В Германии коронавирусом заболел каждый четвертый вакцинированный пациент
Восхитительные открытки в День работников дорожного хозяйства 17 октября для каждого строителя дорог
12:15:49 10/16/2021
Восхитительные открытки в День работников дорожного хозяйства 17 октября для каждого строителя дорог
В частном пансионате Иркутска залечили до смерти пожилую постоялицу психотропными препаратами
12:01:41 10/16/2021
В частном пансионате Иркутска залечили до смерти пожилую постоялицу психотропными препаратами
Почему 17 октября мужчинам на Руси обязательно нужно выпить спиртовой настойки «ерофеич». Какой ее рецепт
12:00:40 10/16/2021
Почему 17 октября мужчинам на Руси обязательно нужно выпить спиртовой настойки «ерофеич». Какой ее рецепт
Счетчик вакцинации запустило правительство по российским регионам
11:46:40 10/16/2021
Счетчик вакцинации запустило правительство по российским регионам
Удивительные слова и чудесные открытки в День работников пищевой промышленности для каждого: Перешли друзьям и родным по WhatsApp
11:15:28 10/16/2021
Удивительные слова и чудесные открытки в День работников пищевой промышленности для каждого: Перешли друзьям и родным по WhatsApp
Министр спорта попался с поличным на взятке в 120 тыс. рублей. СК подозревает Григория Кабельского в поборах за соревнования
11:12:01 10/16/2021
Министр спорта попался с поличным на взятке в 120 тыс. рублей. СК подозревает Григория Кабельского в поборах за соревнования
Когда россияне уходят отдыхать на ноябрьские праздники 2021 года: точные даты
11:00:42 10/16/2021
Когда россияне уходят отдыхать на ноябрьские праздники 2021 года: точные даты
Погибшие в Албании туристы из России перед смертью заказали вино: Они погибли через час после заселения в отель
10:50:08 10/16/2021
Погибшие в Албании туристы из России перед смертью заказали вино: Они погибли через час после заселения в отель