В частном пансионате Иркутска залечили до смерти пожилую постоялицу психотропными препаратами

В Иркутске Следственный комитет задержал супругов и их дочь, которые держат пансионат для инвалидов и престарелых под названием "Доброта" в Иркутске. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как выяснил СКР, в заведении скончалась пожилая женщина от отравления психотропными препаратами.
"Следствием установлено, что в марте 2021 года в пансионате скончалась женщина. Причиной ее смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами. В ходе предварительного следствия установлено, что члены семьи - супруги и их дочь - оказывали на территории города Иркутска услуги по уходу за престарелыми и инвалидами, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при отсутствии у персонала медицинского образования и соответствующей лицензии", - сообщили 16 октября у управлении СКР по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Всем троим предъявлено обвинение. Хозяйку пансионата суд отправил под домашний арест, ее муж и дочь - в СИЗО.