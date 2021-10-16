Умер народный артист России Борис Ташкентский

В субботу стало известно о смерти народного артиста России Бориса Ташкентского. Он умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили 16 октября в театре "Ромэн", где он служил с 1960-х годов.
-После школы учился в Ташкентском театральном институте, он отправился в Москву в театр «Ромэн». Чтобы испытать кандидата, который не был цыганом, ему было поручено сыграть роль в спектакле «Цыганский характер». После успешной премьеры спектакля Борис Ташкентский стал новым актёром театра «Ромэн», а со временем — одним из его ведущих артистов, - рассказали в театре.
Он сыграл более 150 ролей, снялся более чем в 10 фильмах. В 1974 году он сыграл главную роль своей жизни - Александра Пушкина в спектакле "Здравствуй, Пушкин". После Борис Ташкентский был признан лучшим исполнителем роли русского поэта.
Зрители помнят его по ролях в фильмах "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".
В 2001 году по указу президента его наградили орденом Дружбы.