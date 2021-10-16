Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новогодние каникулы 2022: сколько дней отдыхают россияне?

2:16:0710/16/2021
0

Правительство опубликовало производственный календарь с датами новогодних каникул в 2022 году.

Новый Год в России считается одним из главных праздников. Фото: Pixabay
Новый Год в России считается одним из главных праздников. Фото: Pixabay

До Нового Года осталось еще целых два с половиной месяца, но начать подготовку к его празднованию и проведению новогодних каникул стоит заблаговременно. Речь идет не только о том, что необходимо заранее закупать подарки, продукты и одежду на ночь между 31 декабря и 1 января, но и о том, что стоит заранее купить билеты, если вы вдруг решили собраться в поездку к родственникам или друзьям. Для того, чтобы построить планы на начало января в 2022 году, в первую очередь, необходимо знать, сколько дней мы отдыхаем.

В официальном Telegram-канале правительства Российской Федерации было опубликовано полное расписание праздничных выходных дней в следующем году. Что касается новогодних каникул, то даты в следующем году совпали очень интересным образом. 1 и 2 января в 2022 году будут выходными: субботой и воскресеньем. Для того, чтобы эти праздничные дни не пропадали, их перенесут на майские праздники: 3 и 10 мая. Таким образом, весной мы будем отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая.

Что касается оставшихся в январе каникул, то россияне будут отдыхать с 31 декабря этого года по 9 января следующего. 9 дней выходит из-за того, что 8 и 9 января выпадают на субботу и воскресенье. Официальными выходными считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 7 января считается выходным в связи с тем, что в эту дату будет праздноваться Рождество Христово.

Напомним, что в этом году новогодние каникулы выпали на даты с 1 по 10 января, так как Новый Год был в пятницу, и официальные праздничные дни заканчивались к следующим выходным. В этом году ситуация похожая, поэтому каникулы чуть будут чуть дольше обычного. Теперь для того, чтобы понять, как провести 9 выходных дней в начале января, выбрать даты для посещения друзей и родственников, можно воспользоваться опытом этого года.

Напомним, что синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь. О том, какая погода будет в Сибири в следующем месяце, читайте подробнее в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новый годвыходные дниновогодние каникулы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы уже построили планы на новогодние каникулы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тесты бокового потока выявляют большинство людей, которые в данный момент заражают других коронавирусом
1:30:44 10/16/2021
Тесты бокового потока выявляют большинство людей, которые в данный момент заражают других коронавирусом
С Днем участкового терапевта 17 октября самые добрые открытки для великих профессионалов своего дела: спасибо от пациентов – мы вас ценим!
1:15:20 10/16/2021
С Днем участкового терапевта 17 октября самые добрые открытки для великих профессионалов своего дела: спасибо от пациентов – мы вас ценим!
Могут ли сглазить в сутки Полнолуния: почему это опасный период для ранимых с тонкой душой людей. Как избежать глазливых людей?
1:00:20 10/16/2021
Могут ли сглазить в сутки Полнолуния: почему это опасный период для ранимых с тонкой душой людей. Как избежать глазливых людей?
Умер народный артист России Борис Ташкентский
12:31:52 10/16/2021
Умер народный артист России Борис Ташкентский
В Германии коронавирусом заболел каждый четвертый вакцинированный пациент
12:30:47 10/16/2021
В Германии коронавирусом заболел каждый четвертый вакцинированный пациент
Восхитительные открытки в День работников дорожного хозяйства 17 октября для каждого строителя дорог
12:15:49 10/16/2021
Восхитительные открытки в День работников дорожного хозяйства 17 октября для каждого строителя дорог
В частном пансионате Иркутска залечили до смерти пожилую постоялицу психотропными препаратами
12:01:41 10/16/2021
В частном пансионате Иркутска залечили до смерти пожилую постоялицу психотропными препаратами
Почему 17 октября мужчинам на Руси обязательно нужно выпить спиртовой настойки «ерофеич». Какой ее рецепт
12:00:40 10/16/2021
Почему 17 октября мужчинам на Руси обязательно нужно выпить спиртовой настойки «ерофеич». Какой ее рецепт
Счетчик вакцинации запустило правительство по российским регионам
11:46:40 10/16/2021
Счетчик вакцинации запустило правительство по российским регионам
Удивительные слова и чудесные открытки в День работников пищевой промышленности для каждого: Перешли друзьям и родным по WhatsApp
11:15:28 10/16/2021
Удивительные слова и чудесные открытки в День работников пищевой промышленности для каждого: Перешли друзьям и родным по WhatsApp