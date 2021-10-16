Новогодние каникулы 2022: сколько дней отдыхают россияне?

До Нового Года осталось еще целых два с половиной месяца, но начать подготовку к его празднованию и проведению новогодних каникул стоит заблаговременно. Речь идет не только о том, что необходимо заранее закупать подарки, продукты и одежду на ночь между 31 декабря и 1 января, но и о том, что стоит заранее купить билеты, если вы вдруг решили собраться в поездку к родственникам или друзьям. Для того, чтобы построить планы на начало января в 2022 году, в первую очередь, необходимо знать, сколько дней мы отдыхаем.
В официальном Telegram-канале правительства Российской Федерации было опубликовано полное расписание праздничных выходных дней в следующем году. Что касается новогодних каникул, то даты в следующем году совпали очень интересным образом. 1 и 2 января в 2022 году будут выходными: субботой и воскресеньем. Для того, чтобы эти праздничные дни не пропадали, их перенесут на майские праздники: 3 и 10 мая. Таким образом, весной мы будем отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая.
Что касается оставшихся в январе каникул, то россияне будут отдыхать с 31 декабря этого года по 9 января следующего. 9 дней выходит из-за того, что 8 и 9 января выпадают на субботу и воскресенье. Официальными выходными считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 7 января считается выходным в связи с тем, что в эту дату будет праздноваться Рождество Христово.
Напомним, что в этом году новогодние каникулы выпали на даты с 1 по 10 января, так как Новый Год был в пятницу, и официальные праздничные дни заканчивались к следующим выходным. В этом году ситуация похожая, поэтому каникулы чуть будут чуть дольше обычного. Теперь для того, чтобы понять, как провести 9 выходных дней в начале января, выбрать даты для посещения друзей и родственников, можно воспользоваться опытом этого года.
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