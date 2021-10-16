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Когда День отца в России в 2021 году: точная дата и история молодого праздника

4:00:4510/16/2021
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День отца будет впервые праздноваться в России в официальном формате.

День отца — один из самых молодых в России праздников. Фото: Pixabay
День отца — один из самых молодых в России праздников. Фото: Pixabay

День отца можно по праву считать новым праздником. Это связано с тем, что лишь в этом году президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил официальный статус этого дня. Отмечаться эта дата будет 17 октября. До момента утверждения Указа неофициальной датой считалось третьей воскресенье июня. В этот же день его отмечали и отмечают во многих странах мира.

История этого праздника корнями уходит в США. Еще в далеком 1909 году одна из жительниц города Спокан штата Вашингтон Сонора Луиза Смарт Додд задумалась о том, почему есть День матери, но нет Дня отца. Дело в том, что у нее в семье было шестеро детей, который всю жизнь воспитывал один отец. В связи с тем, что мать умерла после рождения шестого ребенка, Уильяму Джексону Смарту пришлось взять всех своих чад на себя. Он не просто вырастил их, но и дал очень качественное воспитание, благодаря которому каждый из детей преуспел в собственной жизни.

Сначала девушка написала петицию о принятии такого праздника, как День отца. Сначала эту идею поддержали только местные власти, затем на празднование согласились и другие города США, а затем и вся страна. Говоря о том, что эта дата укрепит связь между детьми и отцами, президент США Калвин Кулидж поддержал эту инициативу. В 1996 году праздник принял национальный характер. Третье воскресенье июня связано с днем рождения Уильяма, в честь которого и назначили эту дату.

Более двадцати лет его отмечают и во многих других странах. В России этому празднику всегда уделялось меньше внимания, но только после 4 октября мы можем официально считать 19 октября праздником. Стоит отметить, что в некоторых регионах он уже был давно утвержден. С течением времени он примет такой же характер, как и День матери, который отмечается ежегодно.

Напомним, что скоро будет праздноваться и День матери. О том, как поздравить маму и что подарить на ее праздник, читайте подробнее в нашем материале.

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