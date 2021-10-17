Лекарство от тошноты «дексаметазон» может помочь некоторым больным раком жить дольше

Согласно результатам большого исследования, представленного на ежегодном собрании ANESTHESIOLOGY 2021, пациенты с раком груди, поджелудочной железы и некоторыми другими типами рака могут выжить дольше, если им будет назначено лекарство от тошноты во время операции. Исследователи обнаружили, что через три месяца после операции по поводу рака умерло более чем в три раза больше пациентов, которые не получали дексаметазон, по сравнению с теми, кто получал препарат.
Дексаметазон назначают пациентам для предотвращения тошноты и рвоты после операции и во время химиотерапии. Исследователи обнаружили, что дексаметазон может улучшить среднесрочные и долгосрочные результаты у пациентов с неиммуногенными формами рака (которые не вызывают сильного иммунного ответа), такими как саркома и рак груди, матки, яичников, пищевода, поджелудочной железы, щитовидной железы, кости и суставы, пишет medicalxpress.com.
«Дексаметазон имеет положительные и отрицательные эффекты - он подавляет рост рака, но также подавляет иммунную систему» , - сказал Максимилиан Шефер, доктор медицинских наук, старший автор исследования и директор Центра передовых исследований в области анестезии, Бет Исраэль Дьяконесса. Медицинский центр и Гарвардская медицинская школа, Бостон. «Предыдущие исследования показали, что при раковых заболеваниях, при которых иммунная система контролирует рост рака, положительные и отрицательные эффекты дексаметазона уравновешивают друг друга, поэтому нет никакой пользы. Наше первое крупное исследование, показывающее, что для широкого спектра видов рака, где иммунная система не играет большой роли, положительные эффекты, кажется, преобладают».
Исследователи проанализировали записи 74058 пациентов, перенесших операции по удалению неиммуногенных раковых опухолей в период с 2005 по 2020 год в Медицинском центре Бет Исраэль Дьяконесса и в период с 2007 по 2015 год в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне. В целом 25 178 (34%) пациентов получали дексаметазон во время операции. Через 90 дней 209 (0,83%) пациентов, получавших дексаметазон, умерли по сравнению с 1 543 (3,2%) пациентов, не получавших препарат.
После учета различных факторов, в том числе того, что дексаметазон часто назначают более молодым пациентам, у тех, кто получал препарат, по-прежнему был снижен на 21% риск смерти в течение одного года после операции. Второй анализ показал, что дексаметазон особенно полезен для пациентов с раком яичников, матки или шейки матки.
«На основании наших данных, врач анестезиолог должен чувствовать себя более уверенно в управлении дексаметазоном для пациентов, перенесших операцию по поводу неиммуногенного рака» сказал доктор Шефер. «Это не только помогает при тошноте, но также может улучшить выживаемость».