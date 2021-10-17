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Чудесные поздравления с Днем работников дорожного хозяйства настоящим профессионалам своего дела 17 октября

1:15:0810/17/2021
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Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который в настоящее время отмечается в России в третье воскресенье октября, появился в 1996 году.

День работников дорожного хозяйства

Работники дорожного хозяйства дорогие!
Вы знаете, как радуют дороги нас прямые,
Зеленые обочины, что чистотой сияют,
Они наш взгляд внимательный в поездке услаждают!

Как радуют дорожные разметки очень точные,
Коль надо, проведете вы ремонты очень срочные,
За это мы, дорожники, так труд ваш уважаем
И нынче с вашим праздником сердечно поздравляем!

День работников дорожного хозяйства

Труд ваш ценен и нелегок,
Наши строите дороги,
Всех работников дорожных,
С днем заслуженным сегодня!

Пусть у вас все будет гладко,
В жизни, чтобы без накладок,
Без ухабов и без ямок,
Жизни вам счастливой, славной.

Вам здоровья нескончаемого,
Повышения ожидаемого
В службе вашей непростой,
Счастья и добра с лихвой!

День работников дорожного хозяйства

Ремонтировать дороги — непростое дело, За нелегкую работы вы беретесь смело, Наступил ваш нынче праздник, Пусть он полон ярких красок!

Всем дорожникам — успеха,
Дней безоблачных и смеха,
Сто раз спасибо повторим,
Ведь ваш труд неоценим!

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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