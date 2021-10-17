Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября

Пищевую отрасль
Мы поздравить рады,
На столах работы
Вашей результаты.
Мы вас, пищевики,
За труд благодарим,
Для нас вы создаете
Все, что мы пьем, едим.
Хлеб, молоко, конфеты,
Колбасы и сыры,
Не перечислить отрасли
Щедрые дары.
Желаем, чтобы счастьем
Жизнь была полна,
Примите благодарность вы
От каждого стола.
Лучший мастер пищепрома,
Поздравленья принимай
И продуктом эталонным
Ты всех жителей снабжай!
Я желаю жизни сладкой,
Как воздушный шоколад,
Ясных дней, любви, достатка
И за труд больших наград!
Да будет славен на века
Работник — пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.
Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.
Стихи: Поздравок
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