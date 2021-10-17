Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта

Участковый терапевт, это больше чем просто врач,
Он знает все наши болезни, и лечит нас уже долго!
Вы антибиотики выпишете или поможете добрым советом,
Это лучшее, что может быть вложено в выздоровление полное!
Обычные процедуры и строгое соблюдение прописанного режима,
И вскоре пациенты выздоравливать все будут, Ваша миссия выполнима!
Принимайте благодарность от выздоровевших клиентов ваших,
И будете вместе отдыхать на празднике Вашем!
Много есть врачей и хирурги, невропатологи и просто терапевты,
Но мне милее наши родные участковые терапевты!
Придёте, если плохо Вы и к нам домой всегда,
Мы знаем, что поможете, если вдруг заболели или другая беда!
Пусть руки Ваши, золотые никогда не болят,
И благодарность от пациентов из разных уголков земли летят!
Пусть приглашают на дом, только, чтобы попить чай,
А не тогда, когда надо всех нас выручать!
***
Участковые терапевты Вы просто чудо доктора
Со всеми болезнями справляетесь Вы на все сто, на ура!
Благодарность от нас сегодня от души принимайте,
И радость нашу и счастье скорее принимайте!
Пусть пациенты только с добротой и радостью Вас вспоминают,
И никогда с Вами в общении они не унывают!
Все научные работы Ваши продвигают по карьере,
И для всех в профессии будете примером Вы!
Стихи: Поздравик
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