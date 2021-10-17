Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта

3:15:1710/17/2021
0

Каждый год 17 октября в России отмечается День участкового терапевта. Этот профессиональный праздник не имеет официального статуса.

День участкового терапевта

Участковый терапевт, это больше чем просто врач,
Он знает все наши болезни, и лечит нас уже долго!
Вы антибиотики выпишете или поможете добрым советом,
Это лучшее, что может быть вложено в выздоровление полное!
Обычные процедуры и строгое соблюдение прописанного режима,
И вскоре пациенты выздоравливать все будут, Ваша миссия выполнима!
Принимайте благодарность от выздоровевших клиентов ваших,
И будете вместе отдыхать на празднике Вашем!

День участкового терапевта

Много есть врачей и хирурги, невропатологи и просто терапевты,
Но мне милее наши родные участковые терапевты!
Придёте, если плохо Вы и к нам домой всегда,
Мы знаем, что поможете, если вдруг заболели или другая беда!
Пусть руки Ваши, золотые никогда не болят,
И благодарность от пациентов из разных уголков земли летят!
Пусть приглашают на дом, только, чтобы попить чай,
А не тогда, когда надо всех нас выручать!

***

Участковые терапевты Вы просто чудо доктора
Со всеми болезнями справляетесь Вы на все сто, на ура!
Благодарность от нас сегодня от души принимайте,
И радость нашу и счастье скорее принимайте!
Пусть пациенты только с добротой и радостью Вас вспоминают,
И никогда с Вами в общении они не унывают!
Все научные работы Ваши продвигают по карьере,
И для всех в профессии будете примером Вы!

Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень участкового терапевта
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Как избежать сильной простуды - 9 симптомов и 6 способов предотвратить самую сильную простуду
Высокий уровень ферритина при тяжелой пневмонии коронавируса связан с улучшением результатов после лечения стероидами
Ерофеев день: почему 17 октября категорически запрещено ходить в лес до «первых петухов». Кто вас может в чаще поджидать?
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка

Последние новости

Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта
3:15:17 10/17/2021
Самые крутые открытки и слова благодарности для врачей в праздник 17 октября - День участкового терапевта
День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?
3:00:29 10/17/2021
День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка
2:46:45 10/17/2021
Бойцовские собаки загрызли свою престарелую хозяйку. Ее обезображенное тело нашла соседка
В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые
2:23:35 10/17/2021
В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате: Есть жертвы и тяжелораненые
Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября
2:15:22 10/17/2021
Самые красивые поздравления в День работников пищевой промышленности 17 октября
Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире в Сочи и защитил чемпионский пояс
2:07:31 10/17/2021
Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире в Сочи и защитил чемпионский пояс
Можно ли 17 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище?
2:00:11 10/17/2021
Можно ли 17 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище?
Грешно ли работать 17 октября, когда РПЦ почитает нескольких святых и чудотворцев?
1:30:52 10/17/2021
Грешно ли работать 17 октября, когда РПЦ почитает нескольких святых и чудотворцев?
Чудесные поздравления с Днем работников дорожного хозяйства настоящим профессионалам своего дела 17 октября
1:15:08 10/17/2021
Чудесные поздравления с Днем работников дорожного хозяйства настоящим профессионалам своего дела 17 октября
18 октября – день памяти мученицы Харитины Амисийской: как святая стояла за веру и почему ее объявили колдуньей
1:15:04 10/17/2021
18 октября – день памяти мученицы Харитины Амисийской: как святая стояла за веру и почему ее объявили колдуньей