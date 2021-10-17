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16.10
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Полный лунный календарь посадки озимого чеснока на ноябрь 2021: есть несколько очень удачных дней

7:00:3710/16/2021
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По наблюдениям, чеснок лучше высаживать на растущую луну.

Чеснок лучше сажать на растущую луну. Фото: Pixabay

Благоприятные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь


  • 5 ноября (2 -й лунный день)
  • 9 ноября (6 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь

  • 6 ноября (3 -й лунный день)
  • 7 ноября (4 -й лунный день)
  • 8 ноября (5 -й лунный день)
  • 10 ноября (7 -й лунный день)
  • 14 ноября (11 -й лунный день)
  • 19 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь

  • 11 ноября (8 -й лунный день)
  • 12 ноября (9 -й лунный день)
  • 13 ноября (10 -й лунный день)
  • 15 ноября (12 -й лунный день)
  • 16 ноября (13 -й лунный день)
  • 17 ноября (14 -й лунный день)
  • 18 ноября (15 -й лунный день)
  • 20 ноября (17 -й лунный день)
  • 26 ноября (23 -й лунный день)
  • 27 ноября (24 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь

  • 1 ноября (27 -й лунный день)
  • 2 ноября (28 -й лунный день)
  • 21 ноября (18 -й лунный день)
  • 23 ноября (20 -й лунный день)
  • 25 ноября (22 -й лунный день)
  • 28 ноября (25 -й лунный день)
  • 29 ноября (26 -й лунный день)
  • 30 ноября (27 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь

  • 3 ноября (29 -й лунный день)
  • 4 ноября (30 -й лунный день)
  • 22 ноября (19 -й лунный день)
  • 24 ноября (21 -й лунный день)

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