Полный лунный календарь посадки озимого чеснока на ноябрь 2021: есть несколько очень удачных дней

Благоприятные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь
- 5 ноября (2 -й лунный день)
- 9 ноября (6 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь
- 6 ноября (3 -й лунный день)
- 7 ноября (4 -й лунный день)
- 8 ноября (5 -й лунный день)
- 10 ноября (7 -й лунный день)
- 14 ноября (11 -й лунный день)
- 19 ноября (16 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь
- 11 ноября (8 -й лунный день)
- 12 ноября (9 -й лунный день)
- 13 ноября (10 -й лунный день)
- 15 ноября (12 -й лунный день)
- 16 ноября (13 -й лунный день)
- 17 ноября (14 -й лунный день)
- 18 ноября (15 -й лунный день)
- 20 ноября (17 -й лунный день)
- 26 ноября (23 -й лунный день)
- 27 ноября (24 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь
- 1 ноября (27 -й лунный день)
- 2 ноября (28 -й лунный день)
- 21 ноября (18 -й лунный день)
- 23 ноября (20 -й лунный день)
- 25 ноября (22 -й лунный день)
- 28 ноября (25 -й лунный день)
- 29 ноября (26 -й лунный день)
- 30 ноября (27 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для посадки чеснока на ноябрь
- 3 ноября (29 -й лунный день)
- 4 ноября (30 -й лунный день)
- 22 ноября (19 -й лунный день)
- 24 ноября (21 -й лунный день)