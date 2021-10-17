Высокий уровень ферритина при тяжелой пневмонии коронавируса связан с улучшением результатов после лечения стероидами

В течение всей пандемии врачи, лечащие пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19, постоянно искали подсказки и признаки того, что может помочь пациентам добиться лучших результатов. Группа врачей из Медицинской школы Возрождения при Университете Стоуни-Брук обнаружила, что для пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19, у которых при поступлении было повышенное содержание ферритина в крови и которые лечились кортикостероидами, было меньше интубаций и смертей. Их результаты опубликованы в этом месяце в JAMA Network Open.
В этом исследовании группа врачей оценила уровни ферритина в сыворотке крови, индикатора запасов железа в организме, которые могут резко возрасти во время острых инфекций. Существовали данные об уровнях ферритина при поступлении у 380 неинтубированных пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19 . Из этих пациентов 142 (37,4%) получали кортикостероид метилпреднизолон для уменьшения воспаления легких и кислородную терапию с высокой скоростью потока. Эти пациенты были участниками первой волны пандемии и лечились в больнице с 1 марта по 15 апреля 2020 года, пишет medicalxpress.com.
Поскольку ферритин может быть хорошим маркером подходящего или слишком сильного воспаления при тяжелой пневмонии COVID-19, исследовательская группа решила посмотреть на уровни ферритина в когорте. Они разделили уровни ферритина в тертилях на низкие, средние и высокие - ферритин в высоких тертилях составлял более 1300 нг / мл. Они обнаружили четкую связь с лучшими результатами у пациентов с высоким уровнем ферритина, получавших метилпреднизолон. Но для людей со средним или низким уровнем ферритина применение метилпреднизолона не принесло пользы.
Для пациентов с самым высоким уровнем ферритина метилпреднизолон был связан примерно с 80-процентным снижением смертности и более чем на 50-процентным снижением риска комбинированной конечной точки смерти или искусственной вентиляции легких через 28 дней.
«Наши результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку это обсервационное исследование, но оно поддерживает важную гипотезу - мы могли бы использовать ферритин и, возможно, другие маркеры воспаления крови, чтобы увидеть, кому нужны кортикостероиды среди пациентов, госпитализированных с пневмонией COVID-19, в попытке помочь предотвратить интубацию и смерть», - говорит Андреас Калогеропулос, доктор медицины, магистр здравоохранения, доктор философии, автор-корреспондент и доцент кардиологии Медицинской школы эпохи Возрождения.
«С помощью этого подхода мы могли бы оптимизировать соотношение пользы и риска при использовании кортикостероидов в этой популяции пациентов, поскольку эти агенты могут иметь побочные эффекты», - говорит Хэл Скопицки, доктор медицинских наук, старший автор и посол Чарльз А. Гаргано, председатель кардиологии.
Айкатерини Папаманоли, доктор медицины, первый автор и врач Отделения инфекционных заболеваний, говорит, что их результаты требуют проспективного исследования уровней ферритина и использования кортикостероидов при тяжелой пневмонии COVID-19, особенно с учетом дополнительных иммуномодулирующих методов лечения, которые все чаще используются и протестирован на этих пациентах.
Авторы добавляют, что будущие исследования могут проверить их гипотезу путем рандомизации пациентов к метилпреднизолону (или другому кортикостероиду) или плацебо, стратифицированным по уровням ферритина при поступлении в больницу .