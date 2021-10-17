Высокое потребление жирных кислот в орехах, семенах и растительных маслах снижает риск смерти

Высокое потребление альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая содержится в основном в орехах, семенах и растительных маслах, связано с более низким риском смерти от всех причин, в частности от болезней сердца и кровеносных сосудов, говорится в исследовании, опубликованном BMJ сегодня.
Более высокое потребление ALA было связано с немного более высоким риском смерти от рака, но исследователи говорят, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить это, пишет medicalxpress.com.
Альфа-линоленовая кислота (ALA) - это тип полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в растениях, таких как соевые бобы, орехи, масла канолы и льняное семя.
Предыдущие исследования показали, что высокое потребление ALA связано с более низким риском летального ишемической сердечной болезни, но результаты других исследований по ALA и риска смерти были неубедительными.
Чтобы устранить эту неопределенность, международная группа исследователей проанализировала результаты 41 исследования, опубликованного в период с 1991 по 2021 год, о связи между ALA и риском смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
В совокупности в этих исследованиях приняли участие около 120 000 участников в возрасте от 18 до 98 лет, за которыми наблюдали от двух до 32 лет, и они учитывали такие факторы, как возраст, вес, статус курения, потребление алкоголя и физическая активность .
После тщательной оценки каждого исследования на предмет систематической ошибки исследователи обнаружили, что высокое потребление АЛК было связано со снижением риска смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10%, 8% и 11% соответственно.
Это эквивалентно уменьшению на 113 смертей на 10 000 человеко-лет по всем причинам, на 33 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 случая смерти от ишемической болезни сердца.
Однако более высокое потребление ALA было связано с немного более высоким риском смертности от рака, что эквивалентно 63 дополнительным смертельным случаям от рака для самого высокого по сравнению с самым низким уровнем потребления ALA.
Дозозависимый эффект был обнаружен для потребления ALA с пищей и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, так что увеличение потребления ALA на 1 г в день (эквивалентное одной столовой ложке масла канолы или 0,5 унции масла грецкого ореха) было связано с 5% снижением риска смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Более высокие уровни АЛК в крови также были связаны с более низким риском смерти.
Из-за наблюдательного дизайна включенных исследований причинно-следственная связь не может быть установлена, и исследователи не могут исключить возможность того, что другие неизвестные факторы или ошибки измерения потребления пищи и питательных веществ могли повлиять на их результаты.
Тем не менее, использование строгих критериев включения в исследование вместе со строгой и систематической оценкой качества исследования предполагает, что их выводы являются надежными.
Таким образом, они говорят, что их исследование является дополнительным доказательством потенциальной пользы полиненасыщенных жирных кислот для здоровья.
И они приходят к выводу: «Дальнейшие исследования должны изучить связь между АЛК и более широким спектром причин смерти, чтобы дать более полную оценку потенциальных последствий АЛК для здоровья, а также изучить, действительно ли определенные продукты, богатые АЛК, по-разному связаны со смертностью. от рака и других причин ".
Связанная статья суммирует текущие данные о потреблении с пищей различных типов жирных кислот и смерти.
Несмотря на благотворное влияние омега-3 жирных кислот, рекомендуется осторожно давать рекомендации по потреблению, поскольку потребление АЛК может немного повысить риск смерти от рака. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить повышенный риск.