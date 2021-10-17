Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Высокое потребление жирных кислот в орехах, семенах и растительных маслах снижает риск смерти

2:30:1610/17/2021
0

Альфа-линоленовая кислота (ALA) - это тип полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в растениях, таких как соевые бобы, орехи, масла канолы и льняное семя.

Высокое потребление альфа-линоленовой кислоты, которая содержится в основном в орехах, семенах и растительных маслах, связано с более низким риском смерти от всех причин, в частности от болезней сердца и кровеносных сосудов. Фото: Pixabay.com

Высокое потребление альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая содержится в основном в орехах, семенах и растительных маслах, связано с более низким риском смерти от всех причин, в частности от болезней сердца и кровеносных сосудов, говорится в исследовании, опубликованном BMJ сегодня.

Более высокое потребление ALA было связано с немного более высоким риском смерти от рака, но исследователи говорят, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить это, пишет medicalxpress.com.

Альфа-линоленовая кислота (ALA) - это тип полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в растениях, таких как соевые бобы, орехи, масла канолы и льняное семя.

Предыдущие исследования показали, что высокое потребление ALA связано с более низким риском летального ишемической сердечной болезни, но результаты других исследований по ALA и риска смерти были неубедительными.

Чтобы устранить эту неопределенность, международная группа исследователей проанализировала результаты 41 исследования, опубликованного в период с 1991 по 2021 год, о связи между ALA и риском смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В совокупности в этих исследованиях приняли участие около 120 000 участников в возрасте от 18 до 98 лет, за которыми наблюдали от двух до 32 лет, и они учитывали такие факторы, как возраст, вес, статус курения, потребление алкоголя и физическая активность .

После тщательной оценки каждого исследования на предмет систематической ошибки исследователи обнаружили, что высокое потребление АЛК было связано со снижением риска смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10%, 8% и 11% соответственно.

Это эквивалентно уменьшению на 113 смертей на 10 000 человеко-лет по всем причинам, на 33 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 случая смерти от ишемической болезни сердца.

Однако более высокое потребление ALA было связано с немного более высоким риском смертности от рака, что эквивалентно 63 дополнительным смертельным случаям от рака для самого высокого по сравнению с самым низким уровнем потребления ALA.

Дозозависимый эффект был обнаружен для потребления ALA с пищей и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, так что увеличение потребления ALA на 1 г в день (эквивалентное одной столовой ложке масла канолы или 0,5 унции масла грецкого ореха) было связано с 5% снижением риска смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Более высокие уровни АЛК в крови также были связаны с более низким риском смерти.

Из-за наблюдательного дизайна включенных исследований причинно-следственная связь не может быть установлена, и исследователи не могут исключить возможность того, что другие неизвестные факторы или ошибки измерения потребления пищи и питательных веществ могли повлиять на их результаты.

Тем не менее, использование строгих критериев включения в исследование вместе со строгой и систематической оценкой качества исследования предполагает, что их выводы являются надежными.

Таким образом, они говорят, что их исследование является дополнительным доказательством потенциальной пользы полиненасыщенных жирных кислот для здоровья.

И они приходят к выводу: «Дальнейшие исследования должны изучить связь между АЛК и более широким спектром причин смерти, чтобы дать более полную оценку потенциальных последствий АЛК для здоровья, а также изучить, действительно ли определенные продукты, богатые АЛК, по-разному связаны со смертностью. от рака и других причин ".

Связанная статья суммирует текущие данные о потреблении с пищей различных типов жирных кислот и смерти.

Несмотря на благотворное влияние омега-3 жирных кислот, рекомендуется осторожно давать рекомендации по потреблению, поскольку потребление АЛК может немного повысить риск смерти от рака. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить повышенный риск.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
жирные кислоты продуктыальфа-линоленовая кислотаснижает риск смертиBMJ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Эти продукты есть в вашем меню?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Высокое потребление жирных кислот в орехах, семенах и растительных маслах снижает риск смерти
2:30:16 10/17/2021
Высокое потребление жирных кислот в орехах, семенах и растительных маслах снижает риск смерти
Черты Лунного Знака Водолея: как влияет на каждого знака Водолей, если в момент вашего рождения Луна была в нем
2:11:35 10/17/2021
Черты Лунного Знака Водолея: как влияет на каждого знака Водолей, если в момент вашего рождения Луна была в нем
Октябрьское Полнолуние в Овне начнется 20 октября 2021. Что можно и что категорически нельзя
2:00:56 10/17/2021
Октябрьское Полнолуние в Овне начнется 20 октября 2021. Что можно и что категорически нельзя
Новые картинки с Днем женского счастья и оригинальные поздравления 18 октября
1:34:58 10/17/2021
Новые картинки с Днем женского счастья и оригинальные поздравления 18 октября
Эти 10 продуктов считают полезными для здоровья, но на самом деле они очень вредны
1:15:00 10/17/2021
Эти 10 продуктов считают полезными для здоровья, но на самом деле они очень вредны
Школьные каникулы осени-2021: когда начало и когда в школу?
1:00:39 10/17/2021
Школьные каникулы осени-2021: когда начало и когда в школу?
Симптомы гриппа: изменение сна, которое может быть признаком - «как лечить грипп самостоятельно»
12:15:32 10/17/2021
Симптомы гриппа: изменение сна, которое может быть признаком - «как лечить грипп самостоятельно»
Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?
12:00:05 10/17/2021
Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?
«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа
11:59:38 10/17/2021
«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму
11:24:46 10/17/2021
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму