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Почему королева Елизавета II ест четыре раза в день почему никто не знает ее любимое блюдо, поведал шеф-повар

6:00:3710/16/2021
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Королевский шеф-повар рассказал, как 95-летний монарх записывал заметки, если бы ей не понравилось есть.

Королева любит жареную рыбу в обеденное время, но также неравнодушна к жареному куриному салату. Фото: express.co.uk

Королевский шеф-повар раскрыл привычку королевы есть четыре раза в день.

59-летний Даррен МакГрэди рассказал о необычных пищевых привычках королевы в своей книге «Еда по-королевски: рецепты и воспоминания из дворцовой кухни». Г-н Макгрэди, который служил личным поваром Ее Величества с 1982 по 1993 год, объяснил, как королева завтракает, обедает, полдничает и ужинает, пишет express.co.uk.

По словам г-на Макгрэди, королева любит жареную рыбу в обеденное время, но также неравнодушна к жареному куриному салату.

Макгрэйди также сказал: «Она всегда пила послеобеденный чай, где бы она ни была.

«Мы вылетели в Австралию и были на Королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление лепешек».

Королевский шеф-повар рассказал, как 95-летний монарх записывал заметки, если бы ей не понравилось есть.

«У нее на столе была небольшая книжка, и она просто клала туда записку, в которой говорилось: «Я не хочу этого снова» или что-то в этом роде», - объяснил он.

Хотя королева будет сообщать своему персоналу о блюдах, которые ей не нравятся, у нее гораздо меньше шансов рассказать людям о своем любимом блюде.

По словам бывшего королевского корреспондента Telegraph Гордона Рейнера, королева не делится этим малоизвестным фактом, чтобы не получать одну и ту же еду во время каждого королевского визита.

Г-н Рейнер сказал: «Как сказал мне один из ее сотрудников: «Если бы она сказала, что у нее есть любимое блюдо, ей никогда не подали бы что-нибудь еще».

Как ни странно, пищевые привычки Ее Величества несколько отличаются от привычек ее старшего сына принца Чарльза.

К большому раздражению своих сотрудников, 72-летний будущий король придерживается почти прерывистой диеты, из-за которой он пропускает обед.

Инсайдер одной из фирм сказал MailOnline: «Когда мы совершаем однодневные визиты или зарубежные туры, он может проводить весь день, не останавливаясь на перерыв, а это значит, что нам всем также приходится пропускать наш обед. В каком-то смысле это хорошо, потому что это означает, что у него есть время познакомиться с большим количеством людей, но он, кажется, не замечает всех урчаний в желудках вокруг себя. Вы просто узнаете, что в такие дни вам нужно плотно завтракать».

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