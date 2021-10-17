Болезнь Паркинсона: четыре ранних симптома заболевания, обнаруживаемого в ваших глазах

Болезнь Паркинсона - неврологическое двигательное расстройство. Ваши глаза и зрение могут содержать ранние подсказки, указывающие на ваш риск. Что заметить?
Болезнь Паркинсона - второе по распространенности нейродегенеративное заболевание, от которого страдают более 10 миллионов человек во всем мире. Ваши глаза и зрение могут содержать подсказки, относящиеся к вашему риску заболевания, пишет express.co.uk.
Цветовое зрение.
По данным благотворительной организации Parkinson, некоторым людям с этим заболеванием может быть трудно отличить разные цвета.
Он добавляет: «Эта проблема может быть хуже для оттенков синего / зеленого.
«Ваше цветовое зрение может улучшиться с помощью лекарств от Паркинсона».
Сухие глаза.
Люди с болезнью Паркинсона могут реже моргать.
Моргание помогает очистить глаза, удаляя пыль и грязь, поэтому, если вы будете моргать реже, эти материалы могут накапливаться, что приведет к сухости или боли в глазах.
Благотворительный фонд отмечает: «Сухие глаза могут иметь и другие причины, поэтому обратитесь за советом к окулисту. Они могут посоветовать вам попробовать искусственную слезу».
Двойное зрение.
Двойное зрение - это когда человек видит два изображения одного объекта либо некоторое время, либо все время.
Два изображения могут располагаться друг над другом или бок о бок - иногда и то и другое одновременно.
Благотворительная организация сообщает: «Это часто вызвано проблемами с движением глаз».
Он добавляет, что некоторые люди с болезнью Паркинсона «отслеживают».
«Это когда глаза не перемещаются плавно по линии или от одного объекта к другому, - объясняет он, - например, перемещаясь по странице при чтении или вверх и вниз».
Ритмичное трепетание глаз.
Одно исследование показало, что у 85 процентов пациентов с недавно диагностированной болезнью Паркинсона наблюдается ритмичное дрожание век при закрытии глаз.
Ритмичное трепетание глаз иногда является самым ранним признаком хронического двигательного расстройства, особенно если развиваются и другие лицевые спазмы.
«Нистагм - это непроизвольное ритмичное движение глаз из стороны в сторону, вверх и вниз или круговое движение глаз, которое возникает при различных состояниях», - сказал John Hopkins Medicine.
Ошибка рефракции может определить офтальмолог или оптометрист.
Однако, чтобы диагностировать проблему движения глаз, необходимо провести различные виды обследований, которые нельзя проводить при обычном посещении офтальмолога.
Поэтому, если у вас проблемы со зрением и поход к офтальмологу с новым рецептом линз не решает проблему, попросите направление к нейроофтальмологу.