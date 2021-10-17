Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Болезнь Паркинсона: четыре ранних симптома заболевания, обнаруживаемого в ваших глазах

8:00:0810/16/2021
0

Одно исследование показало, что у 85 процентов пациентов с недавно диагностированной болезнью Паркинсона наблюдается ритмичное дрожание век при закрытии глаз.

Ваши глаза и зрение могут содержать подсказки, относящиеся к вашему риску заболевания. Фото: Pixabay.com

Болезнь Паркинсона - неврологическое двигательное расстройство. Ваши глаза и зрение могут содержать ранние подсказки, указывающие на ваш риск. Что заметить?

Болезнь Паркинсона - второе по распространенности нейродегенеративное заболевание, от которого страдают более 10 миллионов человек во всем мире. Ваши глаза и зрение могут содержать подсказки, относящиеся к вашему риску заболевания, пишет express.co.uk.

Цветовое зрение.

По данным благотворительной организации Parkinson, некоторым людям с этим заболеванием может быть трудно отличить разные цвета.

Он добавляет: «Эта проблема может быть хуже для оттенков синего / зеленого.

«Ваше цветовое зрение может улучшиться с помощью лекарств от Паркинсона».

Сухие глаза.

Люди с болезнью Паркинсона могут реже моргать.

Моргание помогает очистить глаза, удаляя пыль и грязь, поэтому, если вы будете моргать реже, эти материалы могут накапливаться, что приведет к сухости или боли в глазах.

Благотворительный фонд отмечает: «Сухие глаза могут иметь и другие причины, поэтому обратитесь за советом к окулисту. Они могут посоветовать вам попробовать искусственную слезу».

Двойное зрение.

Двойное зрение - это когда человек видит два изображения одного объекта либо некоторое время, либо все время.

Два изображения могут располагаться друг над другом или бок о бок - иногда и то и другое одновременно.

Благотворительная организация сообщает: «Это часто вызвано проблемами с движением глаз».

Он добавляет, что некоторые люди с болезнью Паркинсона «отслеживают».

«Это когда глаза не перемещаются плавно по линии или от одного объекта к другому, - объясняет он, - например, перемещаясь по странице при чтении или вверх и вниз».

Ритмичное трепетание глаз.

Одно исследование показало, что у 85 процентов пациентов с недавно диагностированной болезнью Паркинсона наблюдается ритмичное дрожание век при закрытии глаз.

Ритмичное трепетание глаз иногда является самым ранним признаком хронического двигательного расстройства, особенно если развиваются и другие лицевые спазмы.

«Нистагм - это непроизвольное ритмичное движение глаз из стороны в сторону, вверх и вниз или круговое движение глаз, которое возникает при различных состояниях», - сказал John Hopkins Medicine.

Ошибка рефракции может определить офтальмолог или оптометрист.

Однако, чтобы диагностировать проблему движения глаз, необходимо провести различные виды обследований, которые нельзя проводить при обычном посещении офтальмолога.

Поэтому, если у вас проблемы со зрением и поход к офтальмологу с новым рецептом линз не решает проблему, попросите направление к нейроофтальмологу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заболеваниеглазаранние симптомыболезнь паркинсонаJohn Hopkins Medicine
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В вашей семье есть случаи этого заболевания?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Болезнь Паркинсона: четыре ранних симптома заболевания, обнаруживаемого в ваших глазах
8:00:08 10/16/2021
Болезнь Паркинсона: четыре ранних симптома заболевания, обнаруживаемого в ваших глазах
Полный лунный календарь посадки озимого чеснока на ноябрь 2021: есть несколько очень удачных дней
7:00:37 10/16/2021
Полный лунный календарь посадки озимого чеснока на ноябрь 2021: есть несколько очень удачных дней
Почему королева Елизавета II ест четыре раза в день почему никто не знает ее любимое блюдо, поведал шеф-повар
6:00:37 10/16/2021
Почему королева Елизавета II ест четыре раза в день почему никто не знает ее любимое блюдо, поведал шеф-повар
Как избежать сильной простуды - 9 симптомов и 6 способов предотвратить самую сильную простуду
5:30:09 10/16/2021
Как избежать сильной простуды - 9 симптомов и 6 способов предотвратить самую сильную простуду
День матери: как поздравить маму и что подарить?
3:02:22 10/16/2021
День матери: как поздравить маму и что подарить?
Новогодние каникулы 2022: сколько дней отдыхают россияне?
2:16:07 10/16/2021
Новогодние каникулы 2022: сколько дней отдыхают россияне?
Тесты бокового потока выявляют большинство людей, которые в данный момент заражают других коронавирусом
1:30:44 10/16/2021
Тесты бокового потока выявляют большинство людей, которые в данный момент заражают других коронавирусом
С Днем участкового терапевта 17 октября самые добрые открытки для великих профессионалов своего дела: спасибо от пациентов – мы вас ценим!
1:15:20 10/16/2021
С Днем участкового терапевта 17 октября самые добрые открытки для великих профессионалов своего дела: спасибо от пациентов – мы вас ценим!
Могут ли сглазить в сутки Полнолуния: почему это опасный период для ранимых с тонкой душой людей. Как избежать глазливых людей?
1:00:20 10/16/2021
Могут ли сглазить в сутки Полнолуния: почему это опасный период для ранимых с тонкой душой людей. Как избежать глазливых людей?
Умер народный артист России Борис Ташкентский
12:31:52 10/16/2021
Умер народный артист России Борис Ташкентский