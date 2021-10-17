Как избежать сильной простуды - 9 симптомов и 6 способов предотвратить самую сильную простуду

В последние недели британское население охватила СУПЕР простуда, в результате чего некоторые люди вышли из строя впервые почти за два года. Врачи дали несколько советов, как избежать очень заразной болезни.
Холодный сезон начался в Великобритании на фоне все более холодной осени и общества, свободного от мер Covid. Большинство людей заразятся легкими вирусами в более холодное время года, но осень 2021 года представляет собой необычную проблему. Люди все чаще жалуются на новый вирус, который они описали как «сильнейшую простуду в истории», пишет express.co.uk.
Как избежать холода?
«Супер простуда» пополнила ряды респираторных инфекций, которые люди могут заразиться в этом году вместе с Covid.
Супервирус представил усиленные версии симптомов простуды, но это не новость.
Эксперты в области здравоохранения объяснили, почему эти симптомы настолько серьезны, и как их избежать.
Люди с «супер простудой» могут сообщать об одном или нескольких из следующих симптомов:
Головные боли Заложенный нос или насморк Боль в мышцах Кашляет Чихание Потеря вкуса и запаха Давление на лицо и уши Повышенная температура (28С +) Боль в горле
Выступая в эфире телеканала ITV этим утром, доктор Филиппа Кэй сказала, что люди должны использовать ту же тактику, чтобы избежать сильного холода, что они сделали бы с Covid.
Это включает:
Тщательное и регулярное мытье рук
Обеспечение хорошей вентиляции дома
Высыпаться и хорошо отдыхать
Соблюдение здоровой диеты с меньшим количеством обработанных пищевых продуктов и большим количеством витаминов.
Сохранение гидратации (не менее двух литров воды в день)
Регулярно выходить на улицу и заниматься спортом
Все эти рекомендации помогают укрепить иммунную систему в холодное время года.
Но хотя иммунная система жизненно важна для сокращения инфекции, она отвечает за симптомы.
Все симптомы, которые испытывают люди, будь то легкий кашель или заоблачная температура, являются результатом иммунной реакции.
Они демонстрируют согласованные усилия, чтобы сделать тело непригодным для вторжения вирусов и в конечном итоге уничтожить их.
И врачи объяснили, что люди не привыкли к этим реакциям, поэтому они чувствуют себя намного хуже, чем обычно.
«Супер простуда» - это не что иное, как вирус садового разнообразия, но меры Covid держат их подальше от людей в течение последнего года.
Таким образом, многие из них прожили последний год без каких-либо неблагоприятных симптомов.
Доктор Кэй объяснил, что больные простудой «не совсем помнят, какими жалкими» они себя чувствуют из-за вирусов.