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День отца в России-2021: сегодня россияне поздравляют всех дорогих пап и дедушек: как удивить дорогих людей?

3:00:2910/17/2021,Анна Филатова
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Если ваш папа деловой человек и носит галстук на работу, то этот подарок станет для него идеальным.

Что подарить любимому родителю на День отца: идеи подарков.
Что подарить любимому родителю на День отца: идеи подарков. Фото: Рexels.com

Впервые в 2021 году жители России будет отмечать официальный день отца. Появление дополнительного праздника никак не отразится на производственном календаре, потому, что отмечается он в третье воскресенья октября.

Праздник введен в России, для того, чтобы подчеркнуть важность и ценность полных семей. Ребенок должен получать воспитание от обоих родителей. День матери уже есть, а с нынешнего года будет отмечаться и День отца.

Идеи подарков для пап.

1. Фартук для гриля. Если ваш родитель любит баловать семью вкусной едой на гриле, то фартук станет не только приятным, но и полезным подарком. Когда папа будет его носить будет вспоминать о том, кто его подарил.

2. Ящик для рыбалки. Если ваш отец является заядлым рыболовом, то ему обязательно понравится ящик, предназначенный для рыболовных снастей. Когда ваш папа будет на рыбалке, то этот нужный подарок будет ему напоминать о вас.

3. Рамка для фотокарточки. Это универсальный подарок, в который можно вставить совместное семейное фото. Ваш папа может отнести рамку на работу и таким образом вы всегда будете рядом с ним.

4. Кексы. Удивите папу собственноручно приготовленными сладостями. Это может быть пирог, вафли, кексы и печенье. А прекрасный вечер, проведенный за чашкой чая с вашим печеньем, запомнится вашему отцу надолго.

5. Стенгазета. Нарисуйте для своего папы газету, на которой вы расскажите о его достоинствах, напишите стих и нарисуете всю вашу семью.

6. Ремень или галстук. Если ваш папа деловой человек и носит галстук на работу, то этот подарок станет для него идеальным.

В этот день можно выразить слова любви и уважения вашим папам. С выбором подарка необходимо ориентироваться на вкусы и предпочтения мужчины. Кому, как ни вам знать, чему будет рад ваш отец.

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