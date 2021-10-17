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В Кении толпа линчевал убийцу-вампира после того, как сбежал из тюрьмы. Он убил 20 детей

3:30:3210/17/2021
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20-летний мужчина был арестован в Найроби в июле после того, как были обнаружены два тела. Он признался в убийстве детей и еще восьми человек в ходе пятилетней серии убийств.

Полиция Кении заявила, что разгневанные местные жители убили 20-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 10 детей. Фото: Dailymail.co.uk

Полиция Кении заявила, что разгневанные местные жители убили 20-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 10 детей.
Официальные лица заявили, что человека, которого считали «кровожадным вампиром»-убийцей детей, сегодня в Кении линчевала разъяренная толпа, пишет dailymail.co.uk.

20-летний Мастен Милимо Ванджала был арестован 14 июля в связи с исчезновением двух детей, но в страшном признании признался в убийстве по меньшей мере десяти других за пятилетний период, «иногда из-за того, что высасывал кровь из их вен перед казнью», - сообщило тогда Управление уголовных расследований (DCI).

Он должен был явиться в суд в среду в Найроби по делу об убийствах, совершенных против 12-13-летних детей, но исчез.

Был начат розыск, и губернатор Найроби Майк Сонко предложил вознаграждение в размере 1316 фунтов стерлингов (200 000 шиллингов) любому, кто сможет помочь офицерам найти Ванджалу.

Но сегодня его настигла толпа после того, как дети опознали его в своем сельском доме в Бунгоме, более чем в 250 милях от полицейского участка Джогу-роуд, из которого он сбежал.

«Он приехал из этого района, поэтому дети увидели его и поняли, что это он, и именно тогда информация распространилась по всему миру, и местные жители начали его преследовать», - сказал районный администратор Бонфейс Ндима.

«В конце концов он наткнулся на соседский дом, но его выгнали и линчевали».

В июле полиция охарактеризовала арест Ванджалы как крупный прорыв в расследовании серии тревожных исчезновений детей в этой восточноафриканской стране.

По словам полиции, его жертвам вводили наркотики и обескровливали, а некоторых из них задушили.

По данным полиции, первой жертвой Ванджалы стала 12-летняя девочка, которую он похитил пять лет назад в графстве Мачакос к востоку от Найроби.

Убийство его следующей жертвы в западной Кении вызвало протесты: местные жители подожгли дом человека, который, как они подозревали, убил мальчика.

«Без ведома некоторых из обеспокоенных семей, их дети были долгое время казнены чудовищем, а их останки брошены в зарослях. Другие были затоплены в канализационных сетях города и оставлены гнить», - сообщило DCI в июле.

Тела нескольких детей, которые, как опасались, умерли от рук Ванджалы, до сих пор не найдены.

Полиция пыталась установить, были ли у Ванджалы сообщники или он работал один.

Три офицера, дежурившие в полицейском участке Найроби, где он содержался, были арестованы на этой неделе по обвинению в том, что они либо помогли, либо «пренебрегли» его побегом.

Суд постановил их освободить под залог в пятницу, поскольку расследование побега уже началось.

Представитель полиции Бруно Шиошо сообщил AFP, что они начали судебно-медицинское расследование для установления личности линчевателя.

«Местные жители сказали, что это он ... На данный момент мы можем подтвердить, что человек, которого местные жители называют Мастеном Ванджалой, который находился в бегах, был линчеван в Бунгоме», - сказал он.

Подозреваемый ранее приводил детективов к месту нескольких убийств в июле, а полицейские делали фото и видео в качестве улик.

Многие из участков представляли собой густые кусты возле плантаций кукурузы, но Ванджала также бросил тела своей жертвы в открытые канализационные трубы, сообщает Capital News.

Полиция сообщила, что Ванджала пыталась выкупить детей, потребовав от их родителей от 200 до 330 фунтов стерлингов (50 000 кенийских шиллингов) в обмен на их свободу.

У матери Мусиоки, Фелисты Вайуа, попросили 330 фунтов стерлингов в обмен на ее сына, но она не смогла собрать деньги.

У отца Опиндо попросили 200 фунтов стерлингов после того, как его сына похитили из начальной школы Сагарет в Мадженго.

По сообщениям местных СМИ, пятилетняя череда убийств началась, когда ему было всего 16 лет.

Он якобы похитил 12-летнюю Пьюрити Мавеу и сосал ее кровь, прежде чем бросить ее умирать.

Считается, что три года спустя Ванджала снова нанес удар по Кимилили, западная Кения, убив 13-летнего Арона.

Младший Мутуку Мусиока, 12 лет, якобы был похищен Ванджалой, который потребовал от своей матери Фелисты Вайуа 330 фунтов стерлингов в обмен на свободу ее сына.

Смерть мальчика привела к жестоким протестам в Камукуйве, в ходе которых жители подожгли дом, который, по их мнению, принадлежал подозреваемому.

Несколько тел предполагаемых жертв Ванджалы еще предстоит обнаружить после того, как он выбросил их в канализацию.

Кенийская газета The Standard ранее сообщала, что подозреваемый - рецидивист, ранее находившийся за решеткой.

По данным Missing Child Kenya, в 2020 году 242 ребенка в возрасте до 18 лет - 125 девочек и 117 мальчиков - были объявлены пропавшими без вести.

Большинство из них воссоединились со своими семьями, но по крайней мере 10 человек были найдены мертвыми, а 18 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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