Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?

12:00:0510/17/2021,Анна Филатова
0

Нити, вытканные 18 октября, считались чудотворными, их следовало повязать на руку, чтобы защититься от сглаза детей и взрослых.

Нити вытканные 18 октября защищали детей от порчи и сглаза.
Нити вытканные 18 октября защищали детей от порчи и сглаза. Фото: Рixabay.com

В народе 18 октября отмечается день Харитины.

В этот день женщины ткали, чтобы сделать первый холст. На Руси этот день считался днем рукоделия, так как святая Харитина считается покровительницей ткачей. Нити, вытканные 18 октября, считались чудотворными, их следовало повязать на руку, чтобы защититься от сглаза детей и взрослых.

Традиционно 18 октября проводили заговоры и обряды на любовь.

Обряды.

Этот обряд проводили девушки, желающие выйти замуж, но у которых уже есть парень на примете. В день Харитины девушка брала холщовую ткань и сшивала ее таким образом, чтобы вовнутрь можно было положить волос суженого. Далее необходимо было прочитать специальный заговор:


Лоскут прятали от посторонних глаз, как только девушка достигала желаемого, материю сжигали.

Как выгнать нечистую силу из дома.

1. Чтобы выгнать нечисть из дома, возьмите святую воду добавьте и добавьте ее в обычную. Окропите этой водой весь дом, особенно углы. Во время этого процесса, необходимо непрерывно читать «Отче наш». После того, как дом окропили, ей необходимо помыть пол, а остатки воды вылить на перекресток. Тряпку в дом нести нельзя, оставьте ее там же возле дороги. Когда будите идти домой не оборачивайтесь и не разговаривайте с прохожими.

2. Выгнать нечисть из дома можно с помощью обычной крупной соли. Проводить обряд необходимо после захода солнца. В левую руку возьмите горсть соли и обойдите все углы читая «Отче наш». Соль вберет всю негативную энергию, потом ее необходимо высыпать на перекрестке. Такой обряд следует проводить три дня подряд.

Чтобы нечисть не попала в дом.

1. Над входной дверью принято было вешать осиновую веточку, она не даст нечистой силе проникнуть в дом.

2. В давние времена стены в домах белили. Нечистая сила не любит мел.

3. Чтобы защитить свои дом от нечистой силы, необходимо купить в церкви свечу. Приобретать свечу необходимо в Чистый четверг. И ей нарисовать кресты снаружи и внутри дома. После такой защиты ни одна нечисть не проникнет в ваш дом.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициизаговоробряд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Знали ли вы о таком празднике?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?
12:00:05 10/17/2021
Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?
«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа
11:59:38 10/17/2021
«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму
11:24:46 10/17/2021
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму
Песков: Пророческие заявления Путина призваны не пугать, а предостеречь
11:10:40 10/17/2021
Песков: Пророческие заявления Путина призваны не пугать, а предостеречь
Полнолуние 19 ноября 2021 года угрожает Земле концом света: как отразится на человечестве Суперлуна, когда происходит Лунное затмение и Полнолуние?
11:00:58 10/17/2021
Полнолуние 19 ноября 2021 года угрожает Земле концом света: как отразится на человечестве Суперлуна, когда происходит Лунное затмение и Полнолуние?
В России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом - 34 303 новых случая за сутки на 17 октября
10:26:23 10/17/2021
В России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом - 34 303 новых случая за сутки на 17 октября
Шокирующую версию загадочной гибели в отеле Албании российских туристов выдвинула полиция
10:14:48 10/17/2021
Шокирующую версию загадочной гибели в отеле Албании российских туристов выдвинула полиция
В Новосибирске СК объявил в розыск куривших вейпы и мусорящих на Вечном огне подростков, попавших на видео
9:43:03 10/17/2021
В Новосибирске СК объявил в розыск куривших вейпы и мусорящих на Вечном огне подростков, попавших на видео
В Подмосковье погибли два человека в вылетевшем с дороги и врезавшемся в дерево BMW
9:29:30 10/17/2021
В Подмосковье погибли два человека в вылетевшем с дороги и врезавшемся в дерево BMW
Число жертв рухнувшей в ураган крыши на Сахалине выросло: Скончалась в больнице пострадавшая во время операции
9:10:53 10/17/2021
Число жертв рухнувшей в ураган крыши на Сахалине выросло: Скончалась в больнице пострадавшая во время операции