Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?

В народе 18 октября отмечается день Харитины.
В этот день женщины ткали, чтобы сделать первый холст. На Руси этот день считался днем рукоделия, так как святая Харитина считается покровительницей ткачей. Нити, вытканные 18 октября, считались чудотворными, их следовало повязать на руку, чтобы защититься от сглаза детей и взрослых.
Традиционно 18 октября проводили заговоры и обряды на любовь.
Обряды.
Этот обряд проводили девушки, желающие выйти замуж, но у которых уже есть парень на примете. В день Харитины девушка брала холщовую ткань и сшивала ее таким образом, чтобы вовнутрь можно было положить волос суженого. Далее необходимо было прочитать специальный заговор:
Лоскут прятали от посторонних глаз, как только девушка достигала желаемого, материю сжигали.
Как выгнать нечистую силу из дома.
1. Чтобы выгнать нечисть из дома, возьмите святую воду добавьте и добавьте ее в обычную. Окропите этой водой весь дом, особенно углы. Во время этого процесса, необходимо непрерывно читать «Отче наш». После того, как дом окропили, ей необходимо помыть пол, а остатки воды вылить на перекресток. Тряпку в дом нести нельзя, оставьте ее там же возле дороги. Когда будите идти домой не оборачивайтесь и не разговаривайте с прохожими.
2. Выгнать нечисть из дома можно с помощью обычной крупной соли. Проводить обряд необходимо после захода солнца. В левую руку возьмите горсть соли и обойдите все углы читая «Отче наш». Соль вберет всю негативную энергию, потом ее необходимо высыпать на перекрестке. Такой обряд следует проводить три дня подряд.
Чтобы нечисть не попала в дом.
1. Над входной дверью принято было вешать осиновую веточку, она не даст нечистой силе проникнуть в дом.
2. В давние времена стены в домах белили. Нечистая сила не любит мел.
3. Чтобы защитить свои дом от нечистой силы, необходимо купить в церкви свечу. Приобретать свечу необходимо в Чистый четверг. И ей нарисовать кресты снаружи и внутри дома. После такой защиты ни одна нечисть не проникнет в ваш дом.