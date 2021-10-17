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Новые картинки с Днем женского счастья и оригинальные поздравления 18 октября

1:34:5810/17/2021
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Я не кукла, я русская женщина - мне не стоит весь мир дарить, обвивать шею толстым жемчугом, меня нужно просто любить.

18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"
18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"

Казалось бы, всем понятно, что же означает женское счастье – это любимый муж, заботливый, сильный, любящий, это крепкие, послушные, хорошие детки, это здоровые и радостные родители. Чтобы дом был полон достатка, семья была крепкой и все было хорошо. Но не все так просто, ведь каждый человек – это уникальная душа, со своими желаниями и потребностями, со своим восприятием мира.

18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"
18 октября - День женского счастья. Фото: "Курьер.Среда"

Как же хочется быть просто любимой…
Слабой… нежной… немножко ранимой.
Быть собой… сбросив напрочь все маски.
Обрести свое женское счастье…

***

Я не кукла, я русская женщина
мне не стоит весь мир дарить,
обвивать шею толстым жемчугом,
меня нужно просто любить.
я не многим в жизни довольствуюсь
обходясь без конкретных благ,
но могу получить удовольствие
сохраняя семейный очаг.
ты меня лишь поддерживай духом,
словом ласковым лишь называй,
будь наставником, мужем и другом
и на долго не покидай.
и когда ты прийдёш с работы,
от нагрузок усталый, под час
тебя встретит всегда с заботой
пара любящих женских глаз.

18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"
18 октября - День женского счастья. Фото: "Курьер.Среда"

Боже мой, как хочется мужчину…
Но не просто так, а по душе…
Чтобы просто спрятаться за спину…
И идти по жизни налегке…
Чтобы был «подругой» и любимым.
Чтобы был добытчиком, в семье…
Чтоб хранил, и Богом был хранимый…
Чтоб такой один, на всей Земле…
Муж законный и любовник — в одночасье…
Детям папа, самый лучший и родной…
Вот такое, женское ведь, счастье.
Чтоб за МУЖЕМ, как за каменной стеной…

***

Эти стихи врезаются в память,
Я проживаю каждое слово,
Снег по весне начинает таять –
И сердце оттаивает снова.

Вслух, с выражением, каждую строчку –
День ото дня стихи повторяю,
Мыслей выстраиваю цепочку.
Мысли свои я сама выбираю.

***

У женского счастья
Есть много желаний:
Неистовость страсти,
И плащ от Armani.
Ferrari под домом,
Две сумки от Gucci,
И имидж весомый
Медово-колючей.
Колготки без стрелки,
Костюм от Diora,
И чтоб без примерки –
Оденешь и в пору!
Вечернее платье
От Pierra Cardina,
И пламя объятий,
Что больше Вселенной!
Chanel в косметичке,
Cartier на запястье.
От моды привычки -
Есть женское счастье?
Не верьте, что счастье –
Пахучесть и шмотки.
Что, женщины в массе,
Совсем идиотки?
Versace не стимул,
И Dolce&Gabbana…
Быть счастье - любимой
И самой желанной…

Источник: pozdravkin.com, gitis-teatr.ru

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