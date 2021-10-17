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Необычайно нежные и красивые открытки для россиянок в День женского счастья

6:38:2210/17/2021
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Главное для женщины – это быть любимой... Главное для женщины – быть неповторимой.

18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"
18 октября - День женского счастья. Фото: "Курьер.Среда"

Казалось бы, всем понятно, что же означает женское счастье – это любимый муж, заботливый, сильный, любящий, это крепкие, послушные, хорошие детки, это здоровые и радостные родители. Чтобы дом был полон достатка, семья была крепкой и все было хорошо. Но не все так просто, ведь каждый человек – это уникальная душа, со своими желаниями и потребностями, со своим восприятием мира. Каждая женщина жаждет счастья всей своей натурой, и если ей не удалось ещё его ощутить, то она наверняка нуждается в понимании и безоговорочной поддержке своих самых близких, важных людей. И каждое приятное, тёплое, солнечное слово может окрылить ее, дать надежду на чудо, заставить верить. Вы можете выбрать подходящие стихотворения о женском счастье, с пожеланиями самого прекрасного, для важной женщины и тем самым сказать ей, что она не одна.

18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"
18 октября - День женского счастья. Фото: "Курьер.Среда"

Я счастлив! Легок, словно пух,
Скольжу, земли едва касаясь.
Лаская душу, греет слух
Весенних звуков дивный танец.
Я белым ангелом парю,
Вдыхая солнца ароматы —
Все потому что я люблю —
Люблю тебя, весну, закаты.
Люблю все то, чего родней,
Пожалуй, нет на этом свете,
Что мать с отцом дарили мне
И мы подарим нашим детям.

***

Хорошо, когда для счастья есть причина:
Будь то выигрыш ли, повышенье чина,
Отомщение, хранящееся в тайне,
Гениальный стихи или свиданье,
В историческом ли подвиге участье,
Под метелями взращенные оливы…
Но
нет
ничего
счастливей
Беспричинного счастья.

18 октября - День женского счастья. Фото: "Весь Искитим"
18 октября - День женского счастья. Фото: "Курьер.Среда"

Ах, мечтатели мы!
Мало было нам розовой розы,
Сотворили, придумали, вывели наугад
Белых, чайных, махровых,
Багровых, янтарных и черных,
Желтых, словно лимон,
И пурпурных, как летний закат.
Мало!
Здесь подбираемся к сути мы,
К человеческой сути, что скромно зовется мечтой.
Мусор — белые розы,
Черные розы — убожество.
Хорошо бы добиться,
Чтоб роза была
Голубой!

***

Главное для женщины – это быть любимой...
Главное для женщины – быть неповторимой.
Главное – быть рядом с любящим мужчиной,
Главное для женщины – жизнь в любви взаимной!

***

Счастье женское вполне земное,
Пусть оно и слишком воздушно на вид,
Оно желанное, трепетное и святое,
Для кого-то золотой венец оно посулит,
Для кого-то это здоровые крепкие дети,
Для кого-то в доме достаток, уют,
Для кого-то это когда любовью глаза его светят,
Я желаю тебе всегда, пусть душа найдёт приют!

Источник: pozdravkin.com, gitis-teatr.ru

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