Необычайно нежные и красивые открытки для россиянок в День женского счастья

Казалось бы, всем понятно, что же означает женское счастье – это любимый муж, заботливый, сильный, любящий, это крепкие, послушные, хорошие детки, это здоровые и радостные родители. Чтобы дом был полон достатка, семья была крепкой и все было хорошо. Но не все так просто, ведь каждый человек – это уникальная душа, со своими желаниями и потребностями, со своим восприятием мира. Каждая женщина жаждет счастья всей своей натурой, и если ей не удалось ещё его ощутить, то она наверняка нуждается в понимании и безоговорочной поддержке своих самых близких, важных людей. И каждое приятное, тёплое, солнечное слово может окрылить ее, дать надежду на чудо, заставить верить. Вы можете выбрать подходящие стихотворения о женском счастье, с пожеланиями самого прекрасного, для важной женщины и тем самым сказать ей, что она не одна.
Я счастлив! Легок, словно пух,
Скольжу, земли едва касаясь.
Лаская душу, греет слух
Весенних звуков дивный танец.
Я белым ангелом парю,
Вдыхая солнца ароматы —
Все потому что я люблю —
Люблю тебя, весну, закаты.
Люблю все то, чего родней,
Пожалуй, нет на этом свете,
Что мать с отцом дарили мне
И мы подарим нашим детям.
***
Хорошо, когда для счастья есть причина:
Будь то выигрыш ли, повышенье чина,
Отомщение, хранящееся в тайне,
Гениальный стихи или свиданье,
В историческом ли подвиге участье,
Под метелями взращенные оливы…
Но
нет
ничего
счастливей
Беспричинного счастья.
Ах, мечтатели мы!
Мало было нам розовой розы,
Сотворили, придумали, вывели наугад
Белых, чайных, махровых,
Багровых, янтарных и черных,
Желтых, словно лимон,
И пурпурных, как летний закат.
Мало!
Здесь подбираемся к сути мы,
К человеческой сути, что скромно зовется мечтой.
Мусор — белые розы,
Черные розы — убожество.
Хорошо бы добиться,
Чтоб роза была
Голубой!
***
Главное для женщины – это быть любимой...
Главное для женщины – быть неповторимой.
Главное – быть рядом с любящим мужчиной,
Главное для женщины – жизнь в любви взаимной!
***
Счастье женское вполне земное,
Пусть оно и слишком воздушно на вид,
Оно желанное, трепетное и святое,
Для кого-то золотой венец оно посулит,
Для кого-то это здоровые крепкие дети,
Для кого-то в доме достаток, уют,
Для кого-то это когда любовью глаза его светят,
Я желаю тебе всегда, пусть душа найдёт приют!
Источник: pozdravkin.com, gitis-teatr.ru