Октябрьское Полнолуние в Овне начнется 20 октября 2021. Что можно и что категорически нельзя

20 октября в 17:57 наступит полнолуние в знаке Овена. Начиная с 20 октября и до конца месяца необходимо будет остерегаться денежных потерь и травм на производстве.
В это время многие люди заметят рост творческого потенциала, а также возрастет продуктивность.
Настроение будет меняться от праздничного к ощущению жалости к себе. В это время возможны сильные конфликты и ссоры.
Больше всего на себе прочувствуют все признаки полнолуния Овны, Весы, Раки и Козероги.
С 20 по 22 октября будет максимально тяжёлое время в плане контроля собственных эмоций. Поэтому необходимо проявить все дипломатические способности, чтобы ни с кем не вступить в спорные ситуации.
Не рекомендуется в полнолуние.
1. Начинать курс лечения, стоит отложить, иначе результата не будет.
2. Нельзя проводить хирургические операции.
3. Не стоит рисковать здоровьем, не перетруждайтесь.
4. Ссоры, конфликты необходимо исключить.
5. Не стоит пить алкоголь.
6. Ограничьте употребление жареного, жирного и копчёного.
7. Не играйте в эти дни в азартные игры, велик риск все проиграть.
8. Заготовки продуктов на зиму лучше отложить.
9. Не совершайте импульсивных покупок. Товар вас разочарует.
10. Не находитесь в местах массового скопления людей. Луна одинакова влияет на всех, могут быть конфликты и даже драки.
Что рекомендуется делать в полнолуние.
1. Проявите себя в творчестве. В это время творческий потенциал чувствителен, как никогда.
2. Проведите сеанс медитации, это поможет вам расслабиться.
3. Проведите время с любимым человеком. Идеальное свидание вам гарантировано.
4. Время хорошо подойдет для совершения магических ритуалов. В этот день они будут максимально эффективны.