Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Октябрьское Полнолуние в Овне начнется 20 октября 2021. Что можно и что категорически нельзя

2:00:5610/17/2021,Анна Филатова
0

С 20 по 22 октября будет максимально тяжёлое время в плане контроля собственных эмоций.

20 октября наступит полнолуние в знаке Овна.
20 октября наступит полнолуние в знаке Овна. Фото: Рiqsels.com

20 октября в 17:57 наступит полнолуние в знаке Овена. Начиная с 20 октября и до конца месяца необходимо будет остерегаться денежных потерь и травм на производстве.

В это время многие люди заметят рост творческого потенциала, а также возрастет продуктивность.

Настроение будет меняться от праздничного к ощущению жалости к себе. В это время возможны сильные конфликты и ссоры.

Больше всего на себе прочувствуют все признаки полнолуния Овны, Весы, Раки и Козероги.

С 20 по 22 октября будет максимально тяжёлое время в плане контроля собственных эмоций. Поэтому необходимо проявить все дипломатические способности, чтобы ни с кем не вступить в спорные ситуации.

Не рекомендуется в полнолуние.

1. Начинать курс лечения, стоит отложить, иначе результата не будет.
2. Нельзя проводить хирургические операции.
3. Не стоит рисковать здоровьем, не перетруждайтесь.
4. Ссоры, конфликты необходимо исключить.
5. Не стоит пить алкоголь.
6. Ограничьте употребление жареного, жирного и копчёного.
7. Не играйте в эти дни в азартные игры, велик риск все проиграть.
8. Заготовки продуктов на зиму лучше отложить.
9. Не совершайте импульсивных покупок. Товар вас разочарует.
10. Не находитесь в местах массового скопления людей. Луна одинакова влияет на всех, могут быть конфликты и даже драки.

Что рекомендуется делать в полнолуние.

1. Проявите себя в творчестве. В это время творческий потенциал чувствителен, как никогда.
2. Проведите сеанс медитации, это поможет вам расслабиться.
3. Проведите время с любимым человеком. Идеальное свидание вам гарантировано.
4. Время хорошо подойдет для совершения магических ритуалов. В этот день они будут максимально эффективны.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьелунаполнолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам нравится свет от полной Луны? Или вы закрываете шторы на ночь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Октябрьское Полнолуние в Овне начнется 20 октября 2021. Что можно и что категорически нельзя
2:00:56 10/17/2021
Октябрьское Полнолуние в Овне начнется 20 октября 2021. Что можно и что категорически нельзя
Новые картинки с Днем женского счастья и оригинальные поздравления 18 октября
1:34:58 10/17/2021
Новые картинки с Днем женского счастья и оригинальные поздравления 18 октября
Эти 10 продуктов считают полезными для здоровья, но на самом деле они очень вредны
1:15:00 10/17/2021
Эти 10 продуктов считают полезными для здоровья, но на самом деле они очень вредны
Школьные каникулы осени-2021: когда начало и когда в школу?
1:00:39 10/17/2021
Школьные каникулы осени-2021: когда начало и когда в школу?
Симптомы гриппа: изменение сна, которое может быть признаком - «как лечить грипп самостоятельно»
12:15:32 10/17/2021
Симптомы гриппа: изменение сна, которое может быть признаком - «как лечить грипп самостоятельно»
Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?
12:00:05 10/17/2021
Какие заговоры читают по народным традициям 18 октября: чем сберечь от сглаза сына и дочь? И как выгнать нечистую силу из дому?
«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа
11:59:38 10/17/2021
«Плевок в лицо»: в Павлове пожаловались на скульптуру «уродцев» у местного ЗАГСа
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму
11:24:46 10/17/2021
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в «особых случаях». Такими он назвал Горбачева и Обаму
Песков: Пророческие заявления Путина призваны не пугать, а предостеречь
11:10:40 10/17/2021
Песков: Пророческие заявления Путина призваны не пугать, а предостеречь
Полнолуние 19 ноября 2021 года угрожает Земле концом света: как отразится на человечестве Суперлуна, когда происходит Лунное затмение и Полнолуние?
11:00:58 10/17/2021
Полнолуние 19 ноября 2021 года угрожает Земле концом света: как отразится на человечестве Суперлуна, когда происходит Лунное затмение и Полнолуние?