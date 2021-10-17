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Погода в Бердске 17 октября 2021: почему в этот день не стоит ходить в лес и что брать с собой, если пошли на прогулку

11:30:5610/16/2021
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По народной традиции, сегодня леший сквозь землю проваливается. Расстается лесной хозяин со своим зеленым царством, ломает с досадой встречные деревья.

Считалось, что лешие уходят, потому что в лесу становится пусто. Фото: Pixabay.com

17 октября в Бердске погода будет пасмурной, но теплой и без осадков. Температура воздуха в городе с утра составит -1 градус, к обеду потеплеет до +7 по Цельсию. При этом ветра совсем не ожидается. Атмосферное давление в этот день понизится и составит 756 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха 86 %.

17 октября отмечается народно-христианский праздник Ерофеев день.

Ерофей жил в первом веке. Христианином он стал благодаря апостолу Павлу. Впоследствии Святой стал учеником Павла и был избран первым Афинским епископом. По преданию, Ерофей видел обряд погребения Божией Матери. Он почитается как священномученик, но точных сведений о мученической смерти Ерофея нет.

По народной традиции, сегодня леший сквозь землю проваливается. Расстается лесной хозяин со своим зеленым царством, ломает с досадой встречные деревья.

Считалось, что лешие уходят, потому что в лесу становится пусто, не слышно зверей и птиц, трав, грибов, ягод и орехов. Поэтому раньше было опасно ходить в этот день в лес, чтобы случайно не наткнуться на Лешего, который не в “настроении”. Но защититься от лешего можно. Для этого брали с собой тлеющую головешку березы и березовую ветку, горящую они очень боятся.

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традицииЕрофеев деньпогода в Бердске 17 октября
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