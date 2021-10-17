Магнитная буря 17 октября 2021: как метеопатам подготовиться к резким изменениям космической погоды?

17 октября — спокойная геомагнитная обстановка. При благоприятной обстановке до самого вечера в этот день, состояние магнитосферы Земли начнет ухудшаться в 16:00 по новосибирскому времени. Это будет перед сильной магнитной бурей 18 октября, которую принесут солнечные вспышки.
Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, опасны для спутников, систем распределения электроэнергии, радиосвязи, навигации и геофизических исследований. Сильные штормы могут подвергнуть астронавтов и экипажи высоколетящих самолетов опасному уровню радиации.
Кроме того, подобные явления могут доставить дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью. Некоторые метеопаты могут начать испытывать неприятные симптомы до геоудара, а другие после бури.
Поэтому стоит заранее быть готовыми к резким изменениям космической погоды. Метозависимым людям нужно позаботиться о себе. Те, кто страдает от хронических заболеваний, должен всегда держать под рукой привычные лекарства, проверять свое давление, а также пить много чистой воды.
Метеопатам необходимо подготовить свой организм профилактикой здорового образа жизни. Следует уменьшить вредную пищу, алкоголь, энергетики, кофе и курение. Постарайтесь больше гулять. Всего 30 минут ходьбы в день могут помочь поднять вам настроение и улучшить ваше здоровье.
Как чувствуют себя наши читатели в магнитную бурю:
- Почти не сплю, голова тяжелая.
- Состояние плохое. Аллергия разыгралась, слабость.
- Бессонница, немеет левая рука.
- Голова болит и сдавливает, давление скачет.
- Усталость, слабость, тревожность.
Во время магнитной бури помогают успокоиться и легче уснуть травяные сборы. Успокаивающие растительные средства, снимают эмоциональное напряжение. Это может быть пустырник, валериана, чай с ромашкой, мятой, имбирем.