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Магнитная буря 17 октября 2021: как метеопатам подготовиться к резким изменениям космической погоды?

10:45:4110/16/2021,София Мальцева
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Метозависимым людям нужно позаботиться о себе.

Метеопатам необходимо подготовить свой организм профилактикой здорового образа жизни. Фото: Pixabay.com

17 октября — спокойная геомагнитная обстановка. При благоприятной обстановке до самого вечера в этот день, состояние магнитосферы Земли начнет ухудшаться в 16:00 по новосибирскому времени. Это будет перед сильной магнитной бурей 18 октября, которую принесут солнечные вспышки.

Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, опасны для спутников, систем распределения электроэнергии, радиосвязи, навигации и геофизических исследований. Сильные штормы могут подвергнуть астронавтов и экипажи высоколетящих самолетов опасному уровню радиации.

Кроме того, подобные явления могут доставить дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью. Некоторые метеопаты могут начать испытывать неприятные симптомы до геоудара, а другие после бури.

Поэтому стоит заранее быть готовыми к резким изменениям космической погоды. Метозависимым людям нужно позаботиться о себе. Те, кто страдает от хронических заболеваний, должен всегда держать под рукой привычные лекарства, проверять свое давление, а также пить много чистой воды.

Метеопатам необходимо подготовить свой организм профилактикой здорового образа жизни. Следует уменьшить вредную пищу, алкоголь, энергетики, кофе и курение. Постарайтесь больше гулять. Всего 30 минут ходьбы в день могут помочь поднять вам настроение и улучшить ваше здоровье.

Как чувствуют себя наши читатели в магнитную бурю:

- Почти не сплю, голова тяжелая.

- Состояние плохое. Аллергия разыгралась, слабость.

- Бессонница, немеет левая рука.

- Голова болит и сдавливает, давление скачет.

- Усталость, слабость, тревожность.

Во время магнитной бури помогают успокоиться и легче уснуть травяные сборы. Успокаивающие растительные средства, снимают эмоциональное напряжение. Это может быть пустырник, валериана, чай с ромашкой, мятой, имбирем.

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